Incertidumbre con el futuro de Luis Enrique

Según información de François Gallardo, Luis Enrique habría decidido poner punto y final a su etapa en el Paris Saint-Germain este próximo verano. Después de ganarlo casi todo la temporada anterior, el técnico español, que ha dejado su sello en París, buscaría ahora un nuevo reto en otra de las grandes ligas europeas.

Tal y como detalla la misma fuente, Luis Enrique estaría interesado en asumir el reto que no ha logrado Rúben Amorim: el de reanimar al Manchester United, club que atraviesa un periodo de transición y que estaría buscando un técnico con carácter y experiencia para devolver al equipo a la élite de la Premier League.

Luis Enrique durante la final de la Copa Intercontinental / Hussein Sayed

El exseleccionador nacional, conocido por su estilo ofensivo, su fuerte personalidad, su interés por la cantera y su intención de hacer sentir importante a cada integrante de la plantilla, se convierte así en uno de los candidatos más atractivos para el banquillo de Old Trafford, en una operación que podría marcar un antes y un después en la reconstrucción del cuadro 'red devil'.

De darse el movimiento, Luis Enrique cerraría su etapa francesa dejando tras de sí un legado marcado por títulos (el más importante, la primera Champions de la historia del club) y el camino a seguir para conseguir más éxitos en el futuro: trabajo, disciplina, estudiar bien el mercado y potenciar futbolistas de la casa y con sentimiento de permanencia.