El hombre no era Mbappé; era Dembélé: "Si no corro, Luis Enrique me deja en el banquillo"

La oda al fútbol en esta Champions League la ofrecieron PSG y Bayern Múnich en la ida de semifinales del torneo en el Parque de los Príncipes. Un 5-4 espectacular que deja todo abierto para el Allianz Arena y que, de nuevo, coronó a Ousmane Dembélé con un trofeo de MVP.

El internacional francés fue elegido mejor jugador del choque por la UEFA, y eso que empezó su particular partido fallando una ocasión clarísima. El ganador del Balón de Oro, después, provocó y marcó un penalti, sirvió un pase de gol y volvió a ver portería.

Neves celebra su gol contra el Bayern con Kvaratskhelia, Doué y Dembélé / EFE

"Hemos sido dos equipos que buscan el ataque y que no se replantean nada. Son las semifinales de la Champions League. Sabemos que el Bayern es un equipo de primera categoría, y nosotros también. Estamos contentos con el resultado, a pesar de ir ganando 5-2 antes del 5-4", analizó, tras el choque, ante los medios de comunicación.

"Dejamos de jugar un poco al final. El Bayern es un equipo de primera categoría. Ha sido un partido increíble, y ahora iremos a Múnich con la esperanza de conseguir la victoria para clasificarnos para la final", añadió sobre el encuentro.

La exigencia de Luis Enrique

No obstante, la pregunta que más ha trascendido se la hizo Micah Richards, exjugador de la Premier League, en 'Zona Mixta', quien le preguntó qué come para tener esta energía sobre el campo y poder presionar todo el rato. "Si no corro, Luis Enrique me deja en el banquillo", explicó de forma clara, sencilla y entre risas.

Dembélé firmó dos tantos en el duelo contra el Bayern / MOHAMMED BADRA

El 'Mosquito' lo tiene completamente interiorizado. Lo que no entendió Mbappé, lo ha comprendido un Dembélé que acepta con orgullo ser el líder del equipo y sobre el césped lo refleja. Es el primero en dar ejemplo presionando, dejándose el alma para robar arriba y, en definitiva, trasladar al campo lo que quiere su entrenador.

A su vez, el jugador del Real Madrid ya ha bajado la persiana a una temporada en blanco y piensa completamente en el Mundial que disputará con Francia, su gran ilusión del curso. Debía ser el jugador que llevase al PSG hasta la Champions League y, ahora, sin él, el cuadro parisino puede sumar su segunda 'Orejona' consecutiva.

Mbappé, jugador del Madrid / EFE

Lo cierto es que al ex del Barça no le ha ido nada mal desde que hace caso total al asturiano. Balón de Oro, regularidad, títulos, reconocimiento internacional... La ida de semifinales de Champions League ante el Bayern, otra muestra más. Sin duda, un referente para todos sus compañeros.

Por último, Ousmane Dembélé valoró el partido de vuelta en Alemania: "Sí, somos dos equipos que quieren atacar. No vamos a cambiar nuestra filosofía. Queremos atacar y ellos también, así que creo que nos espera un gran partido", sentenció. Si se repite el guion, se viene fútbol y del bueno.