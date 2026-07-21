La hoja de ruta del PSG y Luis Enrique para hacer hueco a Ferran Torres

En el Paris Saint-Germain no se cansan de ganar. Tras conquistar dos Champions League consecutivas, el conjunto francés no se conforma y ya trabaja para seguir construyendo un proyecto capaz de mantenerse durante años en la cima del fútbol europeo. En el Parque de los Príncipes tienen claro que la mejor forma de prolongar su dominio pasa por seguir reforzando una plantilla que ya roza la excelencia.

En ese sentido, la dirección deportiva ha puesto el foco en el ataque. Luis Enrique ha moldeado uno de los equipos más temibles del continente gracias a un frente ofensivo repleto de talento, con jugadores como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola o Désiré Doué, además de alternativas de enorme nivel. Sin embargo, el técnico asturiano quiere todavía más competencia y variantes para afrontar una temporada cargada de objetivos.

Doué y Barcola celebran con el PSG / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Tres nombres sobresalen en la agenda parisina. El primero es Ferran Torres. El delantero del FC Barcelona gusta por su polivalencia, su capacidad para ocupar cualquiera de las posiciones del frente de ataque y su olfato goleador. Aunque el Barça no contempla facilitar su salida, el PSG sigue muy atento a su situación y considera que encajaría perfectamente en el sistema de Luis Enrique.

El otro objetivo es Yan Diomande (está más cerca de fichar por el PSG). El joven extremo está considerado como una de las grandes promesas del mercado y el campeón de Europa quiere adelantarse a la competencia para hacerse con sus servicios. Su incorporación respondería a una apuesta de presente y también de futuro. Y también parece estar bastante cerca Maghnes Akliouche, extremo del AS Mónaco, quien podría aterrizar en París la próxima semana después de una temporada de siete goles y once asistencias.

Ferran Torres, otro gol para la historia / EFE

El plan para encajar a los fichajes

Y es que en Francia apuntan que el plan del PSG pasa por doblar prácticamente todas las posiciones del ataque para mantener un nivel competitivo máximo durante toda la temporada. La idea del club es disponer de una rotación ofensiva formada por Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola, Maghnes Akliouche, un falso nueve (puesto para el que Ferran Torres es una de las opciones preferidas junto a Eli Junior Kroupi) y Yan Diomande. Una batería de atacantes con perfiles diferentes que permitiría a Luis Enrique adaptar su equipo a cualquier rival sin perder potencial.

Para hacer sitio a todas estas piezas, Luis Enrique piensa en retrasar la posición de Désiré Doué. El internacional francés pasaría a asentarse entre el centro del campo y el ataque (al estilo Olise en Francia) , una demarcación en la que ya ha dejado muestras de su capacidad para dirigir el juego y romper líneas desde segunda línea.

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Además, para evitar una sobrepoblación en el centro del campo, el PSG también contempla que Zaïre-Emery siga alternando entre la medular y el lateral derecho. Por ello, salvo un giro inesperado, el club parisino no considera prioritario acudir al mercado en busca de un especialista para esa demarcación. De esta manera, la hoja de ruta está definida. En París no quieren limitarse a defender su corona europea, quieren seguir evolucionando una plantilla que aspira a marcar una época y convertir su dominio en una dinastía.