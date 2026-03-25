“No hay nadie mejor”: el aviso de Luis Enrique que sacude la Champions

"Ganar, ganar y volver a ganar". La máxima que popularizó Luis Aragonés la lleva grabada a fuego Luis Enrique en su cerebro. Porque no hay nadie más ganador que el asturiano. Lo era de futbolista, donde nunca daba un balón por perdido, y lo es de entrenador. En su currículum lucen ya los trofeos más ilustres del panorama futbolístico, coronado con dos Champions League en dos clubes diferentes, uniéndose así a un club selecto de técnicos en activo que lideran Ancelotti, Mourinho y Pep Guardiola.

De campeón de (casi) todo, a cuestionado

Pero el mundo del fútbol no tiene memoria. De nada sirven los éxitos del pasado, por mucho que sean recientes, por mucho que la temporada pasada arrasaras en Francia y en Europa. Porque eso es lo que hizo el Paris Saint-Germain el curso anterior, dominar en todas las competiciones con mano de hierro, con la única excepción del Mundial de Clubes donde sucumbió frente al Chelsea en la final.

Las lesiones han impedido al PSG tener la regularidad exhibida en la 24-25. El esfuerzo realizado acabó pasando factura en forma de molestias musculares. Gran parte de la plantilla ha tenido que parar a lo largo de la campaña por dicho motivo. Futbolistas importantes como Neves, Fabián, Dembélé, Achraf, Kvaratskhelia, Barcola..., titularísimos en cualquier equipo continental, no han podido tener la continuidad deseada. "No recuerdo un solo partido con toda la plantilla disponible. Este año es inusual y, aunque no quiero poner excusas, no puedo rotar tanto la plantilla", lamentaba Lucho.

Dembélé, en el entrenamiento previo al Mónaco-PSG / EFE

Todas estas bajas se acusaron en algunos resultados adversos. El Paris Saint-Germain no accedió al Top-8 en la Champions, disputó una reñida repesca con el Mónaco, y en la Ligue 1 el Lens está obcecado en hacerles sombra. La derrota liguera frente al Mónaco abrió la Caja de Pandora y las críticas del entorno del equipo capitalino. El exfutbolista Dugarry, quien compartió vestuario con el gijonés en Barcelona, le acusó de tener una táctica "anticuada" tras el mencionado revés frente a los monegascos.

La renovación, encarrilada

En París, sin embargo, están muy contentos con su entrenador. De la mano de Al-Khelaïfi y Luis Campos, el asturiano ha conseguido que una constelación de estrellas se convierta en un bloque con mayúsculas. La satisfacción es tal que en los despachos se está trabajando en una prolongación de contrato hasta 2030, con una cláusula de rescisión unilateral por parte del entrenador a final de cada temporada.

Luis Enrique, entrenador del PSG, en rueda de prensa / EUP

Olvidados los tropiezos y las lesiones, sólo Fabián y Barcola continúan en proceso de recuperación, Luis Enrique tiene a su equipo donde quería y con unos datos para temblar. El PSG es el equipo más goleador en la Champions, con 34 goles, el que más posesión tiene, con un 67,5%, el que más dispara a portería, con 169 tiros, el que más balones recupera, con 619, y el que más pases completa, con 7.971. La máquina está de vuelta.

El Paris Saint-Germain ha recuperado su favoritismo para ganar el segundo entorchado continental consecutivo. Los franceses por rendimiento y su condición de vigente campeón son el rival a batir, algo que hace unas semanas no parecía muy claro. Entonces, tras empatar con el Newcastle, Luis Enrique espetó: "Tenemos ganas y sabemos que el camino será largo. No veo a nadie más favoritos que nosotros". Cualquiera le quita la razón.