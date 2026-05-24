Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FC Barcelona - OL LyonnesCelebración BarçaKoundeMíchelFlickMercado FichajesRoland Garros hoyBarça - Madrid Next Gen EuroligaOlympiacos - Madrid horarioHorarios F1 CanadáHorario Indycar 500Equipos SegundaPS StoreLista de la FuenteEtapa 15 Giro ItaliaClasificación Giro ItaliaFlorentino PérezEnrique RiquelmeLuis EnriqueMárquezConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

FÚTBOL INTERNACIONAL

¿Hay motivos para preocuparse con Dembélé?

Ni el internacional francés ni Hakimi formaron parte del último entrenamiento del PSG, pero las sensaciones son positivas con ambos jugadores

Ousmane Dembele del PSG durante el partido ante el Stade Brest

Ousmane Dembele del PSG durante el partido ante el Stade Brest / EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

Àlex Calaff

Àlex Calaff

El PSG piensa única y exclusivamente en la final de la Champions League. Luis Enrique cumplió su palabra y demostró que dirige uno de los mejores equipos del planeta clasificándolo con solvencia para otra final europea.

No obstante, esto no es suficiente para el asturiano, que quiere conquistar la segunda 'Orejona' consecutiva en Budapest. De lograrlo, sería el único entrenador en ganar el nuevo formato, estrenado el curso pasado.

El sábado al mediodía, el PSG se ejercitó en Poissy de forma relajada, pero con la mirada puesta en el Arsenal de Mikel Arteta. Lo hizo ante cientos de aficionados y disfrutando de un partido de entrenamiento para coger ritmo.

Nuno Mendes y Pacho, listos para la acción

Según cuenta 'L'Équipe', Luis Enrique confeccionó equipos mixtos, que acabó de conformar con varios jóvenes como Cordier, Fanné-Dramé, Khafi y Abo El Nay.

El asturiano contó con Nuno Mendes y Willian Pacho, ausentes en los últimos duelos por lesión, pero no pudo contar con piezas importantísimas como Ousmane Dembélé o Achraf Hakimi.

Ni el internacional francés ni el marroquí participaron en el partido, de una duración aproximada de 40 minutos, 20 por parte, y, si no forman parte del grupo en próximos entrenamientos, podrían perderse la gran final de la Champions League. ¿Tienen motivos en París para no ser optimistas?

Achraf Hakimi, del PSG, sujetándose la parte posterior de la pierna durante el partido de semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich

Achraf Hakimi, del PSG, sujetándose la parte posterior de la pierna durante el partido de semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich / YOAN VALAT

En el caso del lateral derecho, lesionado durante la ida de semifinales de Champions League contra el Bayern Múnich, se espera que vuelva a los entrenamientos grupales de manera inminente. La duda será si tendrá ritmo suficiente para partir de inicio en el Puskás Arena de Budapest.

Luis Enrique ya prepara la final de la Champions sin Dembelé ni Achraf

Luis Enrique ya prepara la final de la Champions sin Dembelé ni Achraf / PSG_inside

Dembélé se retiró del partido contra el París FC con molestias, pero el futbolista tranquilizó el ambiente asegurando públicamente que estará disponible para la final del sábado. Como Hakimi, tampoco ha entrenado con el grupo, pero en su entorno también hay buenas sensaciones para la final de Champions.

Noticias relacionadas y más

El próximo entrenamiento del PSG será el martes, después de que Luis Enrique diera dos días libres a la plantilla. Si ninguno de los dos aparece con el grupo, entonces sí que se dispararán las dudas.

TEMAS

  1. Barcelona - OL Lyonnes, en directo: resultado y goles de la final de la Champions League femenina, hoy en vivo
  2. Valencia - Barcelona, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
  3. Xabi Alonso ya tiene su primer fichaje... y una ventaja cuestionable
  4. El Barça se resigna con Mingueza: 'No se ha despedido de nosotros
  5. Maldini se pronuncia sobre el adiós de Pep Guardiola: 'Es el segundo mejor entrenador de la historia
  6. Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
  7. Comunicado de la junta electoral del Madrid: Florentino Pérez, candidato a la presidencia
  8. La convocatoria del FC Barcelona para el último partido de la Liga contra el Valencia

¿Hay motivos para preocuparse con Dembélé?

¿Hay motivos para preocuparse con Dembélé?

Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 15 de Voghera a Milán, en vivo

Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 15 de Voghera a Milán, en vivo

Carlos Rojo, experto en running: "Si tu carga de carbohidratos es un plato de pasta la noche antes del maratón… la estás liando"

Carlos Rojo, experto en running: "Si tu carga de carbohidratos es un plato de pasta la noche antes del maratón… la estás liando"

Pantzar impulsa a un Bilbao Basket que defenderá el play-off hasta el final

Pantzar impulsa a un Bilbao Basket que defenderá el play-off hasta el final

Robert Pkemoi domina el 21K de la Travessa d'Encamp desde el kilómetro uno y Caitlin Fielder arrasa en la carrera femenina

Robert Pkemoi domina el 21K de la Travessa d'Encamp desde el kilómetro uno y Caitlin Fielder arrasa en la carrera femenina

Romeu: "Hemos hecho una temporada brillante, la 'Champions' es un premio al trabajo"

Hassan El Mansouri, vicepresidente de la Federación Marroquí de Golf: "Marruecos es una referencia"

La UE confirma la medida que afecta a bares y restaurantes, a partir del 12 de agosto: no podrán servir esto

La UE confirma la medida que afecta a bares y restaurantes, a partir del 12 de agosto: no podrán servir esto