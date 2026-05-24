FÚTBOL INTERNACIONAL
¿Hay motivos para preocuparse con Dembélé?
Ni el internacional francés ni Hakimi formaron parte del último entrenamiento del PSG, pero las sensaciones son positivas con ambos jugadores
El PSG piensa única y exclusivamente en la final de la Champions League. Luis Enrique cumplió su palabra y demostró que dirige uno de los mejores equipos del planeta clasificándolo con solvencia para otra final europea.
No obstante, esto no es suficiente para el asturiano, que quiere conquistar la segunda 'Orejona' consecutiva en Budapest. De lograrlo, sería el único entrenador en ganar el nuevo formato, estrenado el curso pasado.
El sábado al mediodía, el PSG se ejercitó en Poissy de forma relajada, pero con la mirada puesta en el Arsenal de Mikel Arteta. Lo hizo ante cientos de aficionados y disfrutando de un partido de entrenamiento para coger ritmo.
Nuno Mendes y Pacho, listos para la acción
Según cuenta 'L'Équipe', Luis Enrique confeccionó equipos mixtos, que acabó de conformar con varios jóvenes como Cordier, Fanné-Dramé, Khafi y Abo El Nay.
El asturiano contó con Nuno Mendes y Willian Pacho, ausentes en los últimos duelos por lesión, pero no pudo contar con piezas importantísimas como Ousmane Dembélé o Achraf Hakimi.
Ni el internacional francés ni el marroquí participaron en el partido, de una duración aproximada de 40 minutos, 20 por parte, y, si no forman parte del grupo en próximos entrenamientos, podrían perderse la gran final de la Champions League. ¿Tienen motivos en París para no ser optimistas?
En el caso del lateral derecho, lesionado durante la ida de semifinales de Champions League contra el Bayern Múnich, se espera que vuelva a los entrenamientos grupales de manera inminente. La duda será si tendrá ritmo suficiente para partir de inicio en el Puskás Arena de Budapest.
Dembélé se retiró del partido contra el París FC con molestias, pero el futbolista tranquilizó el ambiente asegurando públicamente que estará disponible para la final del sábado. Como Hakimi, tampoco ha entrenado con el grupo, pero en su entorno también hay buenas sensaciones para la final de Champions.
El próximo entrenamiento del PSG será el martes, después de que Luis Enrique diera dos días libres a la plantilla. Si ninguno de los dos aparece con el grupo, entonces sí que se dispararán las dudas.
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