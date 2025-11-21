No habrá locuras con Dembélé

Mejora Ousmane Dembélé de su lesión en el gemelo. Las sensaciones del 'Mosquito' son positivas y en Francia anhelan una vuelta inminente a la disciplina del Paris Saint-Germain. Algunos medios galos publicaban ayer que el Balón de Oro 2025 podría entrar en la convocatoria para este mismo sábado, cuando los capitalinos reciban a Le Havre (21.05) en el Parque de los Príncipes.

El club, sin embargo, prefiere actuar con cautela y no darán el alta al futbolista antes de tiempo, cuando no haya riesgo evidente de recaída. Los plazos de recuperación de 'Dembouz' se están cumpliendo. El jugador ha aprovechado el parón internacional para hacer horas extras y entrenarse de manera individual. En las próximas horas se le evaluará por los servicios médicos para establecer cuál es el próximo paso a seguir. Dembélé todavía no se ha ejercitado en sesiones grupales, por lo que su presencia en el próximo partido de Ligue 1 parece muy difícil.

Dembélé, en acción contra el Niza / EFE

El exazulgrana no forzará innecesariamente y, pese a que las molestias han remitido, esperará a tener el 'OK' de los galenos. El jugador está tranquilo, sin ningún tipo de presión. Luis Enrique así se lo ha transmitido, le quiere a tope para el tramo decisivo de la temporada, para cuando los partidos sean a todo o nada. El PSG no está en esa situación: ni en Ligue 1 ni en Champions. El equipo es líder en Francia y está entre los ocho primeros clasificados en Europa, donde el próximo miércoles se medirán al Tottenham en la quinta jornada de la liguilla inicial.

Será la segunda vez que parisinos y londinenses se vean esta campaña tras la final de la Supercopa de Europa. Una moneda al aire que sonrió al PSG en la tanda de penaltis después de forzar la prórroga en los últimos minutos del tiempo reglamentario, cuando igualaron un 0-2 adverso.

Luis Enrique no se moja

Obviamente, la rueda de prensa de Luis Enrique previa al duelo frente a Le Havre giró en torno a la figura de Ousmane Dembélé. El asturiano no desveló cuándo reincorporará su estrella, aunque reconoció que está mucho mejor de sus dolencias. "No lo sé, no soy médico. Su estado está mejorando. Hoy entrenará con nosotros, al menos hará parte de la sesión. Veré cómo se siente. No os preocupéis que estará en el campo en las próximas semanas", apuntó el gijonés.

Dembélé y Luis Enrique posan con los trofeos del Balón de Oro y de Entrenador del Año, respectivamente / EFE

Preocupado por los elogios

La perla de la comparecencia la dejó Luis Enrique cuando le preguntaron por los numerosos premios individuales que están cosechando sus futbolistas tras su magnífica campaña pasada. El técnico del PSG asveró estar "contento" por ellos, pero a la vez "preocupado" por todo lo que envuelve al equipo.

"Estoy contento con este equipo, pero me preocupan un poco los rumores que oigo sobre el equipo y los premios individuales que se otorgan a los jugadores, cuando el fútbol es un deporte de equipo. Hay que estar preparado para trabajar en equipo; los premios no me interesan. Es una temporada diferente porque hay mucho reconocimiento, pero me preocupa porque no quiero hablar del pasado, sino del futuro. Menos premios y más concentración, eso es lo que queremos", concluyó.