Golpe sobre la mesa del PSG de Luis Enrique

Victoria de campeón del Paris Saint-Germain. El equipo de Luis Enrique consiguió tres puntos de mérito con un tanto 'in extremis' de Joao Neves, ya en el tiempo de descuento, en el campo del Olympique de Lyon. En un partido de muchas alternativas, los parisinos se llevaron un triunfo para asaltar el liderato de la Ligue 1.

Algo titubeante aterrizaba el equipo parisino a la importante cita en la Ciudad de la Luz. Los de Luis Enrique encadenaban dos tropiezos en las últimas semanas, ante el Niza y el Lorient en la Ligue 1 y el Bayern de Múnich en la Champions League, y tenían por delante la complicada misión de asaltar el Parc Olympique Lyonnais para recuperar el liderato del campeonato liguero.

Pese a las bajas por lesión de varias piezas clave como Dembélé, Doué, Nuno Mendes o Achraf Hakimi, el técnico asturiano presentó un once de plenas garantías para conquistar los tres puntos. El inicio de partido fue toda una demostración del poderío del PSG, que descosió al Lyon a través del talento de sus centrocampistas. De esa manera nació el primer tanto, tras un espectacular pase de Vitinha que aprovechó Zaïre-Emery para abrir la lata (0-1).

Pero también tenía mucho que decir el conjunto local. Pocos minutos después, Afonso Moreira atacó la espalda de la defensa parisina para empatar el encuentro (1-1). Todavía quedaba otro capítulo en la primera mitad, y en este, Khvicha Kvaratskhelia volvió a adelantar al PSG con un preciso remate al borde del área (1-2).

Tras una primera parte de auténtica locura, el paso por los vestuarios le sentó mejor al Lyon. Los de Paulo Fonseca tan solo necesitaron cinco minutos para encontrar, de nuevo, el empate. Esta vez fue Maitland-Niles el autor del tanto (2-2), que además retrató a Lucas Chevalier en la portería parisina. Y, ya en el tiempo añadido, Joao Neves hizo salta la banca con el tanto de la victoria del PSG (2-3)