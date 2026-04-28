¿Cuánto dinero se ha gastado Luis Enrique en armar este súper PSG?

Elevado a los altares en el Parque de los Príncipes, Luis Enrique ha cambiado por completo en tres años la fisonomía de el Paris Saint-Germain. La llegada del asturiano a París supuso un antes y un después en un club que sacaba pecho en Francia, pero navegaba a la deriva en Europa.

Desde ese bendito julio de 2023, cuando se oficializó la incorporación del entrenador gijonés, la historia 'rouge et bleu' ha cambiado por completo. Para empezar, en las vitrinas parisinas ya luce la Champions League, la otrora gran obsesión de Nasser Al-Khelaïfi, y el equipo está en camino de revalidar su cetro continental. De momento, está en semifinales de la máxima competición continental, en una eliminatoria que se prevé muy pareja dado lo visto en el delirio vivido en el Parque de los Príncipes contra el Bayern.

Luis Enrique instauró una nueva filosofía en París. Respaldado desde la dirección deportiva por Luis Campos, el técnico español borró de un plumazo la política de fichar megaestrellas, optando por confeccionar un bloque con excelentes futbolistas donde luce el colectivo por encima de las individualidades.

Gracias a ello, los resultados deportivos llegaron y la economía del club mejoró. Este verano podrán actuar sin las ataduras financieras de 'fair play' que impone la UEFA. El PSG ha reducido su masa salarial en un 55% en los últimos años, tras las salida de futbolistas como Neymar, Mbappé o Leo Messi.

'Kvaradona', el más caro

Aun así, esta plantilla que tiene el Paris Saint-Germain no ha salido gratis. En estas tres temporadas de Luis Enrique en el club, los capitalinos han invertido 821 millones en incorporaciones, con Kvicha Kvaratskhelia como futbolista más caro. El PSG abonó al Nápoles 80 millones de euros.

Kvaratskhelia, futbolista del PSG / EFE

El georgiano lidera la lista de transferencias, pero sin llegar a las tres cifras que se alcanzaban antaño, en la época donde el PSG quemaba todas las naves con jugadores tipo Neymar o Mbappé.

El once que sacó Luis Enrique frente al Bayern está valorado en 837 millones de euros, según el portal alemán 'Transfermarkt', pero el Paris Saint-Germain no abonó esa cantidad para formarlo. El club pagó 484,8 millones, con Kvaratskhelia, como decíamos, llevándose la palma.