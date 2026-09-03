Ferran Torres, sobre su fichaje por el PSG: "Es un paso adelante; los contactos empezaron antes del Mundial"

Ferran Torres decidió este verano cambiar de aires. El delantero valenciano abandonó el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media en el club azulgrana para emprender una nueva aventura en el Paris Saint-Germain, que pagó alrededor de 50 millones de euros por hacerse con sus servicios.

Ferran firmó hasta junio de 2031 y lo cierto es que su estreno no pudo ser mejor con la camiseta parisina. El internacional español, protagonista con la selección y gran héroe del Mundial gracias al tanto decisivo en la final contra Argentina, debutó con el PSG de manera inmejorable.

Y es que el de Foios, que ingresó al terreno de juego tras el descanso, firmó un doblete en su primer partido con el conjunto francés. Sus dos goles permitieron al PSG igualar los tantos de Szymański y Lepaul y evitar así la derrota ante el Rennes.

En el siguiente partido, contra el Lille, Ferran Torres ya partió como titular. Sin embargo, esta vez no pudo ver portería y fue sustituido a veinte minutos del final, en un encuentro que terminó en empate. Ahora, el delantero valenciano tiene por delante otro importante reto, el duelo de Ligue 1 de este viernes frente al AS Mónaco, uno de los rivales más exigentes del campeonato francés.

En la previa del encuentro, Ferran Torres fue uno de los protagonistas, ya que habló sobre su fichaje por el PSG y las expectativas que tiene para esta temporada. Al ser preguntado sobre si esta era una temporada para demostrar su nivel en el club parisino, el exjugador del Barça señaló que "no para demostrar, simplemente para ser feliz, para disfrutar en el campo, para intentar sacar mi máximo nivel y para ayudar al equipo a seguir ganando trofeos".

Las palabras de Ferran Torres

El delantero valenciano también explicó cómo surgió el interés del conjunto parisino y reconoció que el PSG se puso en contacto con ellos incluso antes del inicio del Mundial. "De hecho, incluso antes de que empezara el Mundial ya se pusieron en contacto con nosotros. Para nosotros era muy importante que el PSG estuviera interesado en ficharte. Así que sí, quería venir aquí y, finalmente, ya estoy aquí", agregó.

Ferran Torres también señaló qué supone para él incorporarse al actual campeón de Europa. "Al final son los actuales campeones de Europa. Te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso en mi carrera. Es un paso adelante...no sé si adelante, atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa".

Sobre las diferencias entre sus anteriores equipos y su nuevo destino, el delantero destacó que la adaptación está siendo más sencilla gracias a la similitud en la propuesta futbolística. "No te diría distintas. Al final son dos equipos totalmente diferentes, con más o menos la misma idea de juego. Eso está haciendo que la adaptación no sea difícil, aunque aún me tengo que seguir adaptando".

Ferran también puso en valor el nivel que ha encontrado desde sus primeros entrenamientos: "Cuando vi los primeros entrenamientos, y aún sigo viendo, se puede comprobar por qué ganaron las dos últimas Champions. Ojalá me ayuden a ganar la mía, la primera, y su tercera consecutiva".

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Por último, Ferran se refirió a la relación que mantiene con Luis Enrique y a la importancia que ha tenido el técnico en su carrera: "Antes de venir aquí siempre lo dije, que para mí era como un padre futbolístico de nuestra etapa en la selección. Siempre me dio su confianza, siempre, a pesar de vivir malos o buenos momentos".