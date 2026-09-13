Ferran Torres continúa marcando para Luis Enrique

El exazulgrana Ferran Torres ha caído de pie en el Paris Saint-Germain. Este domingo volvió a ser titular y no falló a su cita con el gol en la victoria de los de Luis Enrique a domicilio contra el Brest (0-1), la primera de la temporada en la Ligue 1 tras cuatro jornadas disputadas. El de Foios ya suma 6 goles en cinco partidos, números de auténtico 'killer', pero que parecen difíciles de mantener en un escenario terrenal.

Ferran repitió en el once inicial del vigente campeón de Europa. Se lo había ganado a pulso el pasado miércoles en la Champions tras materializar un hat-trick ante el Slovan Bratislava. Y en esta ocasión necesitó menos de cinco minutos para ver puerta. Dembélé le dejó el balón de cara con un precioso taconazo y desde el balcón del área el 'Tiburón' acarició el esférico con el interior del pie para colocarlo ajustadito al palo lejos del alcance del meta de 'les Ty' Zefs'.

A partir de ahí el PSG remoloneó, algo que viene haciendo en la liga francesa desde la primera jornada. A veces, parece que a los parisinos solo les pone la Champions. Y al filo del descanso llegaron las malas noticias en forma de lesión. Hakimi se llevó la mano al aductor y 'Lucho' no quiso correr riesgos. El asturiano dio entrada a Fabián y Zaïre-Emery retrasó su posición al lateral.

Todavía empezó peor la segunda parte para los 'les rouge et bleu', con dos ocasiones clarísimas para el Brest, ambas con Doumbia como protagonista. El maliense estrelló un disparo al palo y después conectó un cabezazo a bocajarro que salvó Safonov con una gran estirada abajo.

Viendo que el partido se le complicaba Luis Enrique buscó oxígeno para las alas con Akliouche y Doue, y sacó del campo a Dembélé y Kvaratskhelia. A Ferran, ni tocarlo. Y funcionó, porque al menos el PSG consiguió mantener su mínima renta hasta el final para sumar tres puntos que le permiten remontar posiciones en la tabla. El liderato, eso sí, sigue a cinco puntos. El exazulgrana Dro disputó los últimos 15 minutos.