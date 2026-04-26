Dos estrellas, en peligro: Luis Enrique prepara 100 'kilos' por Diomandé

Con la temporada todavía en curso y muchísimas opciones de revalidar los títulos de campeón francés y europeo, el Paris Saint-Germain planifica la temporada 26-27 desde los despachos. El club actuará, por primera vez en tres años, sin restricciones económicas del 'fair pay' financiero establecido por la UEFA.

La reducción de un 55% en la masa salarial permitirá a los 'rouge et bleu' salir al mercado con la chequera en la mano, aunque siempre con la contención que impera en París desde la llegada de Luis Campos y Luis Enrique a la parcela deportiva. Lejos quedan los tiempos en los que Al-Khelaïfi sacaba los 200 millones de euros a pasear, como sucedió en las incorporaciones de Mbappé y Neymar.

En un mercado inflado, no obstante, si quieres incorporar a una estrella o a un talento prometedor no te queda más remedio que rascarte el bolsillo. Y el PSG ha marcado el que será su próximo objetivo estival: Yan Diomande.

Yan Diomande, futbolista del RB Leipzig / EFE/FILIP SINGER

Los capitalinos y el RB Leipzig han empezado a tantearse, con los alemanes marcando un precio de salida que nunca descendería de los 100 millones de euros. Recordar que el cuadro de la Bundesliga firmó al marfileño el verano pasado abonando algo más de 20 'kilos' al Leganés. Un negocio brillante.

En los despachos del Parque de los Príncipes hacen cábalas, a nivel financiero y deportivo, para dar cabida al africano. Para que se produzca el fichaje de Diomande, al menos un futbolista con la vitola de estrella deberá salir. O, en el peor de los casos, dos.

Una venta, segura

El primero de la lista es Gonçalo Ramos. El delantero portugués ha perdido la confianza de Luis Enrique, que en muchos encuentros de esta temporada ha optado por jugar sin una referencia pura en ataque. Con toda la vanguardia al cien por cien, el asturiano prefiere alinear a Dembélé por el centro con libertad de movimientos, escoltado por Kvaratskhelia y Doué desde los costados.

El precio de salida puede ser un obstáculo en la venta del ariete luso, ya que el PSG abonó 65 millones y 15 en variables al Benfica y espera recuperar parte de la inversión realizada en 2023.

Bradley Barcola, jugador del Paris Saint-Germain / X

De la marcha de Gonçalo Ramos y el montante que se ingrese dependerá de si el PSG necesita o no traspasar a otra estrella de su elenco: Bradley Barcola. El extremo francés, ex del Olympique de Lyon, ya tanteó una posible transferencia en 2025, con varios equipos de la Premier y el Bayern Múnich interesados. Finalmente, Luis Enrique desaconsejó su venta. La situación ha cambiado en este 2026 y Barcola podría ser uno de los damnificados del fichaje de Diomande. El extremo ya ha cambiado de agente -ahora es Moussa Sissoko- en busca de nuevo equipo. El verano pinta movidito en París.