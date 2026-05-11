La espontánea reacción de Luis Enrique al Clásico

El FC Barcelona volvió a imponer su ley ante el Real Madrid en un Clásico decisivo que terminó siendo clave para la conquista del campeonato liguero. El conjunto azulgrana se impuso por 2-0 gracias a los goles de Rashford y Ferran Torres y dio un golpe definitivo sobre la mesa para certificar una Liga muy trabajada y celebrada por la afición culé. El equipo mostró solidez, personalidad y una enorme madurez competitiva en uno de los partidos más importantes del curso.

La victoria ante el eterno rival permitió al Barça cerrar matemáticamente el título y culminar una temporada en la que ha sabido resistir la presión del Madrid hasta el tramo final. Los azulgranas celebraron por todo lo alto una conquista que llegó además tras derrotar directamente al conjunto blanco, un detalle que hizo todavía más especial la noche para el barcelonismo.

¡Así ha levantado el título de Liga el FC Barcelona! / Dolça Pedret

Mientras tanto, en Francia, Luis Enrique protagonizó una de las imágenes más comentadas de la jornada. El técnico asturiano acababa de dirigir la victoria de su PSG por 1-0 frente al Brest cuando fue captado por la periodista Dounia Mesli interesándose por el resultado del Clásico entre Barcelona y Real Madrid.

Nada más conocer el triunfo azulgrana por 2-0, la reacción de Luis Enrique fue inmediata y muy expresiva. “¡Toma!”, exclamó el entrenador levantando el puño en señal de celebración, dejando una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y que muchos aficionados interpretaron como una muestra evidente de su vínculo emocional con el Barça.

La reacción del actual técnico del PSG no pasó desapercibida debido a su profundo pasado azulgrana. Luis Enrique defendió la camiseta del FC Barcelona como jugador entre 1996 y 2004, convirtiéndose en uno de los futbolistas más queridos por la afición culé tras su polémico paso previo por el Real Madrid. Años después también triunfó como entrenador azulgrana, conquistando el histórico triplete de 2015 y dejando una huella imborrable en la historia reciente del club catalán.

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Actualmente, Luis Enrique atraviesa además un gran momento en el PSG, donde ha conseguido construir un equipo competitivo y reconocible bajo su sello. El técnico asturiano se siente cómodo en París y en varias ocasiones ha transmitido públicamente su felicidad por el proyecto que lidera en el conjunto francés. Aun así, su vínculo con el FC Barcelona sigue siendo muy fuerte y nunca ha escondido el cariño especial que siente por el club azulgrana, dejando incluso alguna vez la puerta abierta a un posible regreso en el futuro.