Empiezan las preocupaciones para Luis Enrique

Nueva temporada, mismos problemas para el Paris Saint-Germain. El equipo de Luis Enrique encara una campaña ilusionante, en la que deberá defender las coronas europea y francesa y en la que, desde el primer día, peleará por nuevos títulos. Todo apunta a que, como el curso pasado, tendrá que hacerlo sin piezas de vital importancia.

El cuadro parisino afrontará una pretemporada nuevamente condicionada por los torneos veraniegos que disputan los futbolistas de su plantilla. El año pasado fue el Mundial de Clubes, en el que el PSG llegó a la final, y este 2026 ha sido el Mundial.

La vuelta al trabajo está programada para el 27 de julio, es decir, dentro de cinco días, pero el entrenador asturiano solamente tendrá a su disposición a un pequeño grupo de jugadores del primer equipo. Khvicha Kvaratskhelia, Lucas Chevalier, Dro Fernández, Lucas Beraldo, Senny Mayulu y Matvey Safonov figuran entre los citados que podrán formar parte de la pretemporada desde el primer día.

Khvicha Kvaratskhelia, MVP de la Champions League / ANNA SZILAGYI / EFE

El resto regresará de manera progresiva. La intención del club es respetar los periodos de recuperación de los internacionales y evitar que la exigencia del calendario vuelva a comprometer el estado físico de una plantilla que lleva dos años prácticamente sin desconectar.

14 mundialistas y dos títulos en juego

Los 14 futbolistas mundialistas que continuarán en París durante la temporada 2026-2027 dispondrán, en principio, de cuatro semanas de vacaciones desde la eliminación de sus respectivas selecciones, pero no todos llegaron hasta la misma ronda.

Fabián Ruiz, campeón del mundo con España, y los internacionales franceses Lucas Hernández, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé tendrán únicamente tres semanas de descanso, al haber protagonizado una aventura más prolongada en Estados Unidos, México y Canadá. En ese mismo grupo podría entrar Lucas Digne, previsto como refuerzo para el lateral izquierdo parisino, e incluso Ferran Torres, si acaba cambiando Barcelona por París.

Dembélé, ante España / ALBERT PENA / EFE

En cualquier caso, ninguno de ellos debería regresar a la disciplina gala antes del 8 o 9 de agosto. El PSG disputará la Supercopa de Europa el 12 de agosto contra el Aston Villa de Unai Emery, en Salzburgo. Cuatro días después será el turno de la Supercopa de Francia, frente al Lens, en el estadio Bollaert.

Según recogen varios medios franceses, el cuerpo técnico de Luis Enrique priorizará no correr riesgos con sus estrellas, pese a que ello pueda condicionar las primeras alineaciones del asturiano. Es probable que varias de ellas ni siquiera entren en la convocatoria.

La situación será algo más favorable para los internacionales eliminados en rondas anteriores. Willian Pacho, con Ecuador, e Ibrahim Mbaye, con Senegal, eliminados del Mundial en dieciseisavos de final, deberían disponer de tiempo suficiente para participar ante el Aston Villa.

Los portugueses Vitinha y João Neves, junto con el brasileño Marquinhos, necesitarán algo más de paciencia. Su regreso a la competición podría producirse durante las primeras jornadas de la Ligue 1 o, en el escenario más prudente, en la visita al Lille del 28 de agosto.

João Neves celebra el 1-0 de Portugal sobre Congo en el duelo jugado en Houston. / EFE

También existe incertidumbre en los laterales. Nuno Mendes terminó su participación con Portugal con problemas físicos, por lo que su reincorporación dependerá de la evolución de la lesión. Achraf Hakimi, que alcanzó los cuartos de final con Marruecos, podría no reaparecer hasta el estreno liguero en el Parque de los Príncipes frente al Rennes, el 23 de agosto.

Luis Enrique tendrá que reconstruir temporalmente su equipo, repartir oportunidades entre los jóvenes y adaptar las cargas de trabajo de cada futbolista. Los amistosos frente al Mallorca y el Manchester United servirán para acumular minutos, apuntalar la preparación física y tratar de diseñar un once inicial competitivo con el que pelear por los títulos sin sus grandes estrellas.