Duro comunicado del PSG por la lesión de Dembélé

La lesión muscular de Ousmane Dembélé ha provocado un importante cisma entre el Paris Saint-Germain y la Federación Francesa de Fútbol (FFF). El 'Mosquito' llegó a la concentración de la selección 'bleu' con molestias, sin embargo, Didier Deschamps decidió darle minutos en la segunda mitad y, ya en los minutos finales de partido, se marchó del terreno de juego lesionado.

El seleccionador francés defendió su decisión argumentando que la lesión de Dembélé se dio en la otra pierna. "¿Si era seguro que podía jugar? Además, es el otro muslo. Aunque no sintió nada grave. Es porque estaba en buenas condiciones. Desafortunadamente, para él, pasó. Le puede pasar a alguien que no tenía nada antes", apuntó tras el partido.

Sin embargo, el contratiempo físico del delantero del PSG ha levantado polémica por la gestión del seleccionador y de la federación. En el club parisino defienden que esta lesión se podría haber evitado y compartió este domingo un comunicado a través de las redes sociales lamentando unos hechos que considera "graves y evitables".

Ousmane Dembélé estará unas seis semanas de baja, pero el PSG perdió a su vez para las próximas cuatro semanas a Désiré Doué, lesionado también en el duelo de la selección francesa. Es por ello que el club parisino envió una carta a la Federación Francesa de Fútbol con la demanda de "un nuevo protocolo de coordinación médico-deportiva entre los clubes y la selección nacional, más transparente y colaborativo, para hacer de la salud de los jugadores y su apoyo médico una prioridad absoluta".

En ese sentido, el PSG indica en la nota que "está dispuesto a contribuir activamente a este esfuerzo colectivo, en beneficio de los jugadores y del fútbol profesional en su conjunto", aunque deja claro que "los recientes incidentes graves y evitables deben dar lugar a medidas correctivas rápidas e inmediatas".

El comunicado del PSG

Tras la confirmación de las lesiones de sus jugadores convocados a la selección francesa, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, con importantes consecuencias deportivas para los jugadores y el club, el Paris Saint-Germain envió una carta a la Federación Francesa de Fútbol pidiendo urgentemente un nuevo protocolo de coordinación médico-deportiva entre los clubes y la selección nacional, más transparente y colaborativo, para hacer de la salud de los jugadores y su apoyo médico una prioridad absoluta.

El Paris Saint-Germain, que supervisa las necesidades médicas de sus jugadores durante todo el año y tiene acceso a información precisa y detallada, proporcionó a la Federación información médica concreta, incluso antes del inicio de los entrenamientos de la selección francesa, sobre la carga de trabajo que sus jugadores podrían soportar y el riesgo de lesión. El club lamenta que el personal médico de la selección francesa no haya tenido en cuenta estas recomendaciones médicas, así como la total falta de consulta con sus equipos médicos.

El Paris Saint-Germain, que desea reafirmar su compromiso con la misión federal y con la selección francesa, cuya influencia constituye un objetivo plenamente compartido, espera que estos lamentables acontecimientos permitan establecer un nuevo marco formalizado de coordinación médica, garantizando intercambios sistemáticos, documentados y recíprocos entre el personal médico de los clubes y de la selección nacional, así como el respeto de un principio de precaución reforzado en la convocatoria y utilización de jugadores, en particular cuando presentan una patología en tratamiento.

Los recientes incidentes graves y evitables deben dar lugar a medidas correctivas rápidas e inmediatas. El Club está dispuesto a contribuir activamente a este esfuerzo colectivo, en beneficio de los jugadores y del fútbol profesional en su conjunto.