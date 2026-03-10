Dugarry destripa al PSG y a Luis Enrique: "Está anticuado, sin ideas, es bastante triste"

El entorno del Paris Saint-Germain no ha dejado títere con cabeza tras la última derrota de los capitalinos frente al Mónaco en la Ligue 1. Luis Enrique tiene al equipo líder de la competición doméstica y en octavos de la Champions League, donde este miércoles recibirán al Chelsea en el Parque de los Príncipes, pero para algunos opinadores de la actualidad de los parisinos no parece suficiente.

Christophe Dugarry es uno de ellos. El que fuera jugador del Barcelona señaló los males del PSG en el programa 'Rothen s'enflamme', liderado por el exfutbolista Jérôme Rothen y considera que los jugadores han caído en la autocomplacencia tras una temporada pasada repleta de títulos.

Luis Enrique, en la banda del Parque de los Príncipes durante el PSG-Mónaco / EFE

"El PSG está anticuado, sin ideas, es bastante triste. El método de Luis Enrique tienen sus límites. Llega un momento en que la realidad te alcanza: tu equipo ya no puede rendir. Todo lo que lo hizo fuerte durante cinco meses ya no existe. No hay que tener miedo a decirlo públicamente", dijo Dugarry, quien defendió la camiseta del Barça en 1997, coincidiendo, precisamente, con Luis Enrique en el vestuario del Camp Nou.

"El PSG no recuperará su nivel"

El campeón mundial en 1998 no se quedó ahí. Sus críticas fueron en aumento y aseguró que la era gloriosa del PSG no volverá este año. "Durante cinco meses vimos un Paris Saint-Germain excepcional. Esto significa que quizás nunca volvamos a ver al Paris Saint-Germain a ese nivel. Esto se debe de decir e incluso los jugadores necesitan escucharlo", prosiguió Dugarry.

"Hubo mecanismos que no se pusieron en marcha porque se pensaba, con razón, que el Paris Saint-Germain era demasiado fuerte. Creían que con lo que tenían sería suficiente, pero no fue así", explicó, señalando también la falta de descanso durante el parón invernal y la ausencia de refuerzos que aportaran aire fresco a la plantilla.

Para Christophe Dugarry, la consecuencia es evidente: "Hoy el París Saint-Germain es irreconocible. Se ha convertido en un equipo que ya no intimida como antes…".