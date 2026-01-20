Dro-Xavi Simons: mismo camino... ¿distinto final?

No todas las promesas del fútbol siguen un camino recto hacia la élite. Algunas, empujadas por la impaciencia, el contexto o la falta de garantías, optan por desviar su ruta antes de tiempo en busca de un escenario que les prometa más protagonismo. El PSG, durante años sinónimo de talento joven desaprovechado, vuelve a cruzarse en el camino de un canterano del Barça que decide marcharse antes de completar su formación. Como ya ocurrió con Xavi Simons, Dro ha elegido París para perseguir un sueño que en Barcelona siente cada vez más lejano.

En el caso de Xavi Simons, no tuvo un camino hacia la élite corriente. Desde muy pequeño era especial, con una atención mediática impropia para alguien que aún estaba lejos de saber cómo se usa una cuchilla de afeitar. Su talento, su manera de jugar e incluso su pelo llamaban la atención por encima del resto de sus compañeros. Muchos aseguraban que iba a ser uno de los líderes del primer equipo en el futuro. Pero en 2019, tras terminar su etapa de cadete, se convirtió en objeto de críticas por la decisión de abandonar La Masia para recalar en el PSG.

Garantías para brillar en el primer equipo

En un reportaje de L'Équipe, Ferney Agudelo, un ojeador cercano al entorno del futbolista, explicaba que Simons se fue del Barça porque "su entorno consideró que estaba tocando techo y pensó en otro proyecto deportivo porque el Barça no le dio la garantía de que si todo iba bien debutaría en el primer equipo antes de los 18 años". Unos argumentos, y en definitiva, una historia parecida a la que está protagonizando Dro.

Dro volará lejos de Barcelona / Valentí Enrich

La decisión del futbolista gallego de marcharse al PSG a sus 18 años, en su segundo año como juvenil, no ha gustado nada al Barcelona, a Hansi Flick, quien le ha demostrado su confianza cuando ha tenido oportunidad, ni a muchos barcelonistas. Como Xavi Simons, que se marchó siendo aún más joven, no terminará su etapa formativa en tierras blaugranas porque siente que no podrá triunfar en el Barça. A ojos de muchos, una decisión un tanto precipitada.

Flick y Dro, en una imagen reciente de un entrenamiento / Dani Barbeito

Sea como fuere, Dro ha elegido el mismo camino que eligió Simons hace siete años. Y se supone que su intención con este movimiento no es otra que crecer en el Parque de los Príncipes y convertirse en uno de los cracks del futuro en la capital parisina. Algo que no consiguió el neerlandés pese a brillar en sus aventuras en Eindhoven, donde el PSG lo repescó por 4 'kilos', y en Leipzig, donde mostró todo su talento como cedido.

Xavi Simons, sin hueco en el PSG

El 'overbooking' de estrellas en el ataque y en la mediapunta, y la exigencia de Simons de ser importante semana tras semana en el equipo de Luis Enrique, lo empujaron a fichar definitivamente por el equipo alemán hace dos veranos. Ahora, forma parte de la plantilla del Tottenham, quien pagó por él 65 millones de euros hace unos cuantos meses. A veces se pierde de vista que solo tiene 22 años, y aunque es cierto que quizá no está en un escalón tan bestial como se esperaba cuando asombraba a todos en La Masia, ya ha demostrado en las grandes ligas que es un futbolista a tener muy en cuenta.

Xavi Simons en las categorías inferiores del FC Barcelona. / JAVI FERRANDIZ

A Dro puede que la mentalidad que tiene ahora el PSG le ayude un poco más. Hoy, el PSG es menos hostil para los jóvenes que cuando el neerlandés desembarcó en la capital gala. Luis Enrique ha demostrado confiar en los chavales de casa; sirvan Warren Zaïre-Emery o Senny Mayulu como ejemplos, consolidados en el primer equipo, o Ibrahim Mbaye y Quentin Ndjantou, sumando minutos cuando el contexto lo permite.

Otro PSG

El asturiano es el gran culpable de cambiar el 'modus operandi' en un club que, curiosamente, logró el gran objetivo de ganar la Champions League cuando dejó de usar sistemáticamente la cantera únicamente como moneda de cambio para fichar estrellas. Y como han declarado en múltiples ocasiones Al-Khelaïfi, Luis Campos o el propio Luis Enrique, la hoja de ruta no es otra que "fabricar a las estrellas". El fichaje de Dro, por 6 millones de euros, es una apuesta total en este sentido. Y hay que tener en cuenta un factor más: la superioridad del PSG en Francia puede otorgarle minutos extra para dar descanso a los indiscutibles, en previas de encuentros clave de Champions, en competiciones prácticamente resueltas.

Luis Enrique, en el centro con su medalla, al lado del director deportivo del PSG, Luis Campos, y de su presidente, Nasser Al-Khelaifi, a la derecha. | EFE / EFE

En teoría, a Simons se le fichó para que acabase siendo una estrella en el Parque de los Príncipes, pero el contexto que lo abrazaba era casi imposible para que eso sucediera. Aunque quién sabe qué habría pasado si hubiera aguantado un añito más. Ahora, con Dro, aunque el terreno parece complicado para poder sumar minutos regularmente, parece que en el medio-largo plazo puede tener más posibilidades para convertirse en titular indiscutible. Especialmente si Luis Enrique decide exprimirse en pulir sus defectos y explotar sus virtudes.

La gran pregunta con Dro es si logrará seducir al PSG con su talento o si tendrá que desarrollar su carrera lejos del Parque de los Príncipes.