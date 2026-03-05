Dro lo reconoce: Luis Enrique, clave en su fichaje por el PSG

Dro Fernández está viviendo unas primeras semanas idílicas en París. El gallego tomó la arriesgada decisión de marcharse del Barcelona, pero el tiempo le está dando la razón al joven futbolista. Luis Enrique tiene confianza ciega en su juego y está otorgándole los minutos que se le resistían como culé, dada la enorme competencia en la parcela central del cuadro azulgrana.

El canterano del Barça concedió una entrevista al canal oficial de la Ligue 1, donde desvela cómo ha sido su aterrizaje en el Paris Saint-Germain y su conexión con Luis Enrique, un entrenador del que pidió referencias antes de firmar contrato por los capitalinos.

Lucho, determinante

Dro, como no podía ser de otra forma, se deshace en elogios para con su nuevo técnico, del que dice que le da "mucha confianza" para desarrollar su juego. "Antes de llegar pregunté por Luis Enrique a compañeros que le habían tenido como entrenador y todos me respondieron lo mismo. Es un míster que da mucha confianza a los jóvenes, que les da libertad. Y eso es muy importante para el crecimiento", apunta el futbolista gallego, que se decantó por salir del Barça con destino a la Ciudad de la Luz.

Dro, en su primera titularidad con el PSG / @psg_inside

El centrocampista llegó en la ventana de invierno al Parque de los Prínicipes y progresivamente está entrando en el once titular del vigente campeón de Europa. Dro reconoce que el periodo de adaptación al nuevo fútbol está siendo bueno y admite que Luis Enrique le está enseñando mucho para que siga evolucionando su juego. "Luis Enrique me está enseñando cosas tácticamente que no tenía. Me está dando libertad y me hace disfrutar sobre el campo", asevera.

"Aprediendo tácticamente"

Los elogios entre Dro y Lucho están siendo mutuos. El gijonés está encantado con tener a un jugador de su talento y que puede aportar muchísimo en varias facetas del juego, tal y como reconoció tras darle la titularidad en Le Havre: "Tiene cualidades diferentes; es el tipo de jugador que gusta a los entrenadores, sobre todo por la relación que tienen con los demás sobre el campo".

El canterano azulgrana, como decíamos, está gozando de oportunidades y los minutos en París, 161, ya superan los que disputó en Barcelona, 158. Aun así, Luis Enrique espera un mayor desarrollo a nivel físico ante la exigencia de la Ligue 1 en ese apartado. "Dro tiene 18 años, es normal tener problemas al principio, sobre todo en la Ligue 1, que es muy física. Al llegar, entiendes que la Ligue 1 no es fácil. Pero está haciendo cosas interesantes", comentó el preparador del PSG.