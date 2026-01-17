Dro, a un paso del PSG

Pese a la victoria contra el Lille y al buen momento que atraviesa el PSG en términos de éxitos deportivos, el club parisino no se olvida del mercado de fichajes invernal. Luis Enrique está muy satisfecho con su plantilla, pero desde París se estudian posibles movimientos para reforzar el equipo, aportar más alternativas y elevar el nivel competitivo de cara a la lucha por los distintos trofeos de la temporada.

En ese sentido, en las últimas horas el PSG ha sido relacionado con Pedro Fernández. El canterano azulgrana ha decidido abandonar el FC Barcelona en este mercado invernal, una decisión que el propio jugador ya habría comunicado tanto al vestuario como al cuerpo técnico. Y el club parisino ha emergido como uno de los posibles destinos del futbolista.

Dro, durante un entrenamiento / FC Barcelona

El motivo fundamental por el que Dro ha optado por dejar el club radica en su percepción de que en el Barça no logrará consolidarse. Durante los meses que ha formado parte del primer equipo, el mediapunta de Nigrán ha experimentado un cambio de sensaciones: pasó de sentirse privilegiado por la confianza que Flick le brindaba a darse cuenta de que tendrá pocas oportunidades de mostrar su talento con la camiseta blaugrana.

Y todo apunta a que ya tiene nuevo destino. Según apunta el periodista Fabrizio Romano, el PSG ya ha llegado a un acuerdo verbal con el centrocampista de 18 años. El club francés espera conseguir su fichaje muy pronto activando la cláusula de seis millones que tiene Dro en el FC Barcelona. De acuerdo con esta información, los parisinos están por delante de los clubes ingleses y alemanes, y Luis Enrique también está directamente involucrado en este acuerdo.

La versión de Luis Enrique

Tras la victoria ante el Lille, Luis Enrique fue cuestionado sobre el interés del Paris Saint-Germain en Dro. Fiel a su estilo, el técnico asturiano optó por no entrar en detalles y se limitó a responder con su característico pragmatismo: "No sabe, no contesta". Con esta escueta declaración, dejó claro que prefiere centrarse en el equipo y en el próximo compromiso, evitando alimentar especulaciones sobre posibles movimientos del mercado de fichajes.

De esta manera, 'Lucho' dejó la puerta totalmente abierta a la llegada del delantero azulgrana a París, aunque, de puertas hacia afuera, apostó por seguir centrado en su equipo y no hablar sobre jugadores de otros clubes. Dro ha decidido salir del Barça, y su camino apunta directamente al PSG.