Dro, inscrito con el PSG en la Champions

El ‘culebrón Pedro Fernández’ concluyó a finales de enero con su fichaje por el Paris Saint-Germain. El club francés desembolsó unos ocho millones de euros para hacerse con los servicios del canterano azulgrana, a pesar de que podía haber abonado la cláusula de rescisión del futbolista, fijada en seis millones de euros. De esta manera, el centrocampista gallego puso fin a su etapa en la entidad culé.

La decisión de Dro de abandonar el Barça respondió, sobre todo, a su sensación de que no conseguirá asentarse en el primer equipo. Durante los meses que estuvo en la plantilla, el mediapunta de Nigrán vivió un cambio en sus sensaciones, pasando de sentirse afortunado por la confianza que le transmitía Hansi Flick a darse cuenta de que sus oportunidades de demostrar su talento con la camiseta blaugrana serían muy limitadas.

Dro posa con la camiseta del PSG en su presentación como nuevo jugador del equipo parisino / @PSG_espanol

"Estoy muy feliz y orgulloso de unirme al Paris Saint-Germain. Es un momento de gran orgullo para mí y para mi familia. El PSG es un club inmenso que he seguido desde niño, donde grandes leyendas han dejado su huella. Hoy tengo muchísimas ganas y motivación para jugar y darlo todo por esta camiseta", declaró el centrocampista su llegada.

Ya en las filas del Paris Saint-Germain, donde cuenta con la confianza y el respaldo de Luis Enrique, quien jugó un papel fundamental en su llegada al club francés, Dro todavía no ha podido disputar ni un solo minuto. Entró por primera vez en la convocatoria en el duelo de la Ligue 1 contra el Estrasburgo, pero el técnico asturiano no le dio oportunidad de jugar en esa ocasión.

Paso adelante de Dro

Dro Fernández tendrá la oportunidad de debutar con la camiseta del Paris Saint-Germain este domingo, en un apasionante clásico frente al Olympique de Marsella. Aunque aún no está confirmado si será titular, todo indica que el exjugador del Barça podría disputar sus primeros minutos con el equipo dirigido por Luis Enrique.

Noticias relacionadas

Más allá de la Ligue 1, Dro también podría tener protagonismo en la Champions League. El PSG ha inscrito al centrocampista gallego en la lista de la UEFA, lo que le permitirá participar en la siguiente fase de la máxima competición continental, una etapa decisiva para los parisinos. De hecho, el equipo se medirá al AS Mónaco en la ronda de ‘play-off’, y Dro ya estará disponible para ser de la partida