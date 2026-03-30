Doué confirma su candidatura: una nueva estrella del fútbol europeo

El Paris Saint-Germain de Luis Enrique sigue instalado en la élite del fútbol europeo. Tras conquistar su primera UEFA Champions League en 2025, el conjunto parisino ha consolidado un proyecto ganador basado menos en el brillo individual y más en la fiabilidad colectiva. El técnico asturiano ha construido un equipo campeón, capaz de competir en cualquier contexto y de acumular títulos con regularidad, hasta el punto de firmar un espectacular balance de trofeos en apenas un año natural .

En ese ecosistema emerge con fuerza el nombre de Désiré Doué, una de las grandes joyas del fútbol europeo. El francés, nacido en 2005, llegó al PSG en 2024 procedente del Rennes y rápidamente se convirtió en una pieza diferencial. Su impacto fue inmediato: protagonista en la conquista de la Champions con un doblete y una asistencia en la final, además de ser elegido mejor jugador joven tanto del torneo como de la Ligue 1. Su perfil de velocidad, desequilibrio y versatilidad ofensiva encaja a la perfección en el sistema de Luis Enrique, que lo utiliza como comodín en varias posiciones de ataque.

Desiré Doué celebra un tanto ante el Mónaco en Champions / SEBASTIEN NOGIER

En la presente temporada 2025/26, Doué ha mantenido ese crecimiento pese a algunos problemas físicos. Suma 30 partidos oficiales con 10 goles y 7 asistencias, participando en todas las competiciones y siendo importante tanto en Ligue 1 como en Europa. Más allá de los números, su capacidad para decidir partidos en pocos toques y adaptarse a distintos roles ofensivos lo convierten en una de las armas más valiosas del técnico español, que ha encontrado en él un recurso imprevisible y diferencial.

La confirmación de su momento llegó este domingo en el amistoso internacional ante Brasil. Con la selección francesa, Doué firmó un doblete que refuerza su candidatura a estrella consolidada también a nivel internacional. Una actuación que no hace más que confirmar que el PSG tiene en sus manos un auténtico tesoro: un futbolista joven, decisivo y plenamente integrado en la idea de Luis Enrique.

Noticias relacionadas

Y todo ello, además, en un contexto de máxima competencia en la delantera del PSG. Nombres como Ousmane Dembélé o Khvicha Kvaratskhelia elevan el listón en un ataque repleto de talento, donde cada minuto se gana desde el rendimiento. Sin embargo, lejos de diluirse, Désiré Doué ha sabido hacerse un hueco propio gracias a su versatilidad, su desparpajo y su capacidad para decidir partidos. En un PSG construido para ganar, Luis Enrique no solo tiene una gran arma en el presente, sino también un tesoro que ya es una realidad.