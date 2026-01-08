Dónde ver el PSG - Marsella de la Supercopa de Francia en directo y online

El PSG y el Olympique de Marsella se citan este 8 de enero en Kuwait (19.00 horas) para disputar la final de la Supercopa de Francia, un duelo con aroma de clásico que mide a los dos grandes polos del fútbol francés en un escenario neutral y con un título en juego que suele marcar el tono del inicio de año.

El equipo de Luis Enrique llega con un once que mezcla jerarquía y talento joven, con Chevalier bajo palos y una defensa en la que destacan Marquinhos y Nuno Mendes, escoltados por Zaïre-Emery y Pacho. En la sala de máquinas, el PSG apuesta por el control y la creatividad con Vitinha, Fabián Ruiz y Neves, mientras que arriba reúne dinamita pura: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia, un tridente pensado para romper el partido desde la posesión y el desborde.

El PSG busca reafirmar su dominio nacional en una temporada en la que ha acelerado su transición hacia un bloque más coral, menos dependiente de individualidades y con una presión alta como seña de identidad. La Supercopa aparece, además, como el primer test serio del año para medir el grado de madurez del proyecto.

Enfrente estará un Marsella diseñado para competir desde el rigor y la intensidad. Rulli lidera desde la portería a un equipo con tres centrales —Pavard, Balerdi y Medina— y carrileros largos como Weah y Palmieri, llamados a sostener el ida y vuelta. En el centro, la experiencia de Hojbjerg y Kondogbia equilibra el juego, mientras que Greenwood, Paixão y Gouiri aportan desequilibrio y amenaza en los metros finales.

Dónde ver el PSG - Marsella en directo y online hoy

La final de la Supercopa de Francia entre PSG y Olympique de Marsella no se podrá seguir en directo en España por ninguna televisión al no haber adquirido los derechos de la competición.

Eso sí, el encuentro también contará con una amplia cobertura internacional. En México, el partido se emitirá por FOX One, mientras que en Estados Unidos podrá verse en Fanatiz, Fubo Sports y beIN Sports.

En Sudamérica, la final estará disponible en ESPN y Disney+ Premium para países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú o Uruguay, entre otros.