El doble premio de Dro: campeón de Liga con el Barça y el PSG en la misma temporada

Tiene 18 años, ya protagonizó un traspaso que paralizó el mercado y carga con la presión de jugar en uno de los equipos más observados del planeta. La trayectoria de Dro Fernández no es la de un chico normal, ni mucho menos. Con los 18 años recién cumplidos y sin prácticamente saborear el primer equipo culé, tomó la decisión de marcharse al PSG de Luis Enrique.

Un movimiento que, además de apenar a muchos culés, también decepcionó a quien creyó en él para llevarlo a la élite: Hansi Flick. Sin embargo, de momento puede presumir de algo completamente histórico: ser campeón de LaLiga y de la Ligue 1 en la misma temporada.

El joven futbolista se ha convertido en uno de los grandes nombres de una semana marcada por los récords. João Cancelo hizo historia el domingo cuando el Barça ganó LaLiga ante el eterno rival, el Real Madrid.

El portugués sumó otro campeonato nacional a una colección impresionante: campeón de liga en Inglaterra con el Manchester City, en Alemania con el Bayern, en Italia con la Juventus, en Portugal con el Benfica y ahora también en España con el Barcelona. Curiosamente, unos días después, el foco ha cambiado de protagonista y ahora apunta a Francia, a la única gran liga que no tiene el lateral cedido al Barça por el Al Hilal.

Ahora quien ha hecho historia es Dro. El triunfo culé ante el Madrid le dio LaLiga, trofeo que brilla en su palmarés desde entonces junto a la Youth League del curso 2024-25 y la Supercopa de España de esta misma temporada. Este miércoles, el PSG hizo lo propio en la Ligue 1. Otro trofeo más para Dro, que sumó su segunda gran liga europea en cuestión de días.

Aunque el futbolista abandonó el Barça en enero para poner rumbo a París, figura oficialmente como campeón del campeonato liguero con el conjunto culé. El reglamento de LaLiga no exige un mínimo de partidos ni de minutos disputados para que un jugador sea considerado campeón. El único requisito es estar correctamente inscrito en la competición, y Dro lo estaba. Una situación extraña, pero no inédita.

Dro, durante un partido con el Barça / SPORT

Ya en París, Dro se lo ha tenido que trabajar. Luis Enrique empezó a darle minutos en un contexto de máxima exigencia, y cada aparición suya quedaba bajo la lupa. Si jugaba poco o nada, se hablaba de castigo. Si jugaba mucho, de apuesta arriesgada. Si fallaba, de precipitación. Y si brillaba, de confirmación. Cada decisión del asturiano relacionada con el gallego se analizaba al detalle.

Dro Fernández, futbolista del PSG / EFE

Dro, de momento, ha demostrado personalidad para pedir la pelota, capacidad para moverse entre líneas y detalles técnicos propios de un futbolista especial, pero también errores normales en alguien que todavía está en pleno proceso de formación y adaptación al fútbol de élite.

Y aun así, acaba la temporada con una fotografía difícil de igualar: campeón de España con el Barça y campeón de Francia con el PSG.