Diomandé se deja querer: "El PSG es un equipo que me encanta desde pequeño"

Yan Diomandé se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo. El extremo marfileño, de 19 años, ha firmado una temporada explosiva en el RB Leipzig tras su llegada procedente del Leganés y su nombre ya figura entre los más cotizados del mercado. Elegido mejor joven de la Bundesliga, el atacante cerró el curso con 13 goles y 10 asistencias en 36 partidos, cifras que han disparado el interés de varios gigantes europeos.

Entre los clubes que siguen de cerca su situación aparecen sobre todo Liverpool y PSG. De hecho, tanto la prensa francesa como la alemana coinciden en que el conjunto parisino ya ha mantenido contactos para estudiar una posible incorporación, aunque el RB Leipzig se remite a un contrato que se extiende hasta 2030 y a una valoración que podría superar los 100 millones de euros.

Yan Diomande, estrella del RB Leipzig, durante el partido ante el Unión Berlín en la Bundesliga / EFE

"El PSG es un equipo que me gusta desde pequeño"

En medio de los rumores, Diomandé fue preguntado por el interés del PSG y no escondió su simpatía por el campeón de Europa. "Es un equipo que me gusta desde pequeño. Después, de ahí a decir que quiero ir allí... Ahora mismo estoy en Leipzig y me siento bien allí", aseguró en 'Telefoot'.

El internacional marfileño también evitó alimentar demasiado las especulaciones sobre su futuro, aunque dejó claro que el interés de un club como el PSG no pasa inadvertido para ningún futbolista: "Cuando clubes tan grandes se interesan por ti, siempre es agradable. Significa que estás haciendo las cosas bien".

¡Diomande no tardó en brillar en el Leipzig! El golazo que anotó contra el Toulouse / X

Las declaraciones llegan en un momento de máxima expectación alrededor del jugador. El PSG, que acaba de consolidar su proyecto bajo la dirección de Luis Enrique y sigue apostando por futbolistas jóvenes con enorme potencial, considera que el perfil de Diomandé encaja perfectamente en la política deportiva del club. En París valoran especialmente su capacidad para jugar en cualquiera de las posiciones del frente de ataque, su desequilibrio en el uno contra uno y su margen de crecimiento.

Una rápida ascensión

La historia de Diomandé también explica parte de su rápida ascensión. El extremo aterrizó en el Leganés a comienzos de 2025, apenas necesitó unos meses para llamar la atención de media Europa y terminó siendo traspasado al RB Leipzig por unos 20 millones de euros. Un año después, ya es una de las grandes joyas del mercado continental y uno de los nombres que más seducen a los grandes clubes europeos.

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Por ahora, el marfileño insiste en que su presente está en Alemania. Sin embargo, sus palabras sobre el PSG dejan abierta una puerta que promete seguir dando que hablar durante todo el verano. Y con el Liverpool también moviendo ficha por su incorporación...