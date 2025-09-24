El día de oro de Dembélé: De la fiesta con menú infantil a las lágrimas en Évreux

París y Francia entera estallaron de alegría cuando Ronaldinho anunció a Ousmane Dembélé como el ganador del Balón de Oro este pasado lunes en el Teatre du Châtelet. Pese a que su equipo acababa de sufrir la primera derrota de la temporada hacia apenas una hora, los ultras del PSG se citaron a las afueras del glamuroso recinto para celebrar como un título más de su equipo la nominación del '7' parisino como el mejor jugador del mundo.

Una jornada llena de emociones y de sentimientos para un Dembélé que se coronó por delante de Lamine Yamal para alegría de todos los suyos. No solo de los familiares más cercanos que le acompañaron en el Châtelet, sino también de ilustres como Nasser Al Khelaïfi, Didier Deschamps o muchos otros, que se acercaron a darle un abrazo y a felicitarle tras la gala.

Pero la capital frances no fue la única que celebró el triunfo de Dembélé. En su ciudad natal, Évreux, cientos de personas se juntaron para seguir la gala con pantallas gigantes, estallando de alegría entre lágrimas de emoción tras el anuncio final. El barrio de la Madeleine vivió su noche más mágica, con los niños, familias y los entrenadores de su infancia celebrando un título que se hicieron suyo.

Una noche que fue todavía más larga para el propio Dembélé, que disfrutó de una merecida fiesta en el distrito 8 de París. Menú prácticamente infantil, con croque de salmón y aguacate, minihamburguesas, rigatoni de trufa, nuggets, patatas fritas, verduras crujientes, pollo estofado y postres caseros, que disfrutaron invitados muy especiales para el francés.

Mathieu Bodmer y Bernard Mendy, el actor Ragnar Le Breton y el exjefe de reclutamiento del Borussia Dortmund, Sven Mislintat eran algunos de los muchos invitados que pudieron festejar junto a Dembélé, en una noche mágica a la par que agotadora, que dio por finalizada sobre las tres de la madrugada.

UNA AGENDA INTERMINABLE

La gran fiesta era solo el inicio de todos los actos protocolarios y exigidos para un Balón de Oro, con decenas de entrevistas ya en la mañana de este martes, antes de llegar por primera vez con el galardón en la mano a las instalaciones del PSG, donde le esperaban todos sus compañeros.

La viral reacción de Luis Enrique cuando ve a Dembélé con el Balón de Oro / PSG

Fotos de grupo y una fiesta más, que se alargó nuevamente lejos ya del Parque de los Príncipes. Este miércoles descansa, aunque la celebración todavía no ha terminado. Este próximo sábado, antes del partido ante el Auxerre (21:05 horas), Dembélé recibirá el mayor homenaje de todos en su casa.

El famoso cántico que resuena en París desde este pasado mes de mayo , sonará con más razón que nunca. “Et Ousmane Ballon d'Or, Et Ousmane Ballon d'Or” se escuchará a grito unánime para celebrar como es debido el galardón de mejor futbolista del mundo.