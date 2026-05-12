Dembélé sigue hinchándose a premios

Ousmane Dembélé sigue acumulando reconocimientos en el Paris Saint-Germain. El futbolista galo dio un paso de gigante de la mano de Luis Enrique y esta temporada también está siendo determinante, por lo menos, en el tramo más importante de la temporada.

El internacional francés fue elegido este lunes por la noche como mejor jugador de la Ligue 1 2025-26, trofeo que, salvo sorpresa máxima, ganará su PSG, en los premios de la UNFP, imponiéndose a una nómina de candidatos de altísimo nivel formada por sus compañeros Nuno Mendes y Vitinha, además del veterano Florian Thauvin (Lens) y Mason Greenwood (Olympique de Marsella).

El premio tiene un valor especial porque fue elegido por los futbolistas del torneo. Eso significa que lo confirman como el mejor de la competición también quienes lo sufren cada fin de semana. Y por segundo año consecutivo, consolidando su estatus como una de las grandes figuras del campeonato francés.

Su impacto ha sido enorme pese a no partir siempre desde el inicio en el torneo doméstico, competición que Luis Enrique usa de vez en cuando para dar descanso a sus hombres clave y repartir el minutaje de la plantilla para llegar al cien por cien a todas las competiciones.

En total, en Ligue 1 firmó 10 goles y 6 asistencias en apenas nueve titularidades y 960 minutos, unos números que explican su influencia en el PSG, donde también destaca por tareas como la presión en salida de balón del equipo rival. Pero eso no fue todo. La noche todavía le tenía reservado otro reconocimiento: Dembélé también recibió el Trofeo Just Fontaine al gol más bonito del año en la Ligue 1.

Doué, mejor joven por segundo año consecutivo

El PSG tuvo más reconocimientos. Esta vez, personificado en un magnífico Désiré Doué, que ganó el premio a mejor jugador joven de la Ligue 1 por segundo año consecutivo. El internacional francés se impuso en la votación final a Warren Zaïre-Emery, João Neves, Ayyoub Bouaddi y Valentín Barco, confirmando su enorme crecimiento en París.

Doué, ante el Lorient / YOAN VALAT / EFE

El atacante del PSG es una realidad desde hace tiempo, pero sigue creciendo a pasos agigantados. Sin duda, a sus 20 años, ya es uno de los mejores extremos del planeta. Una apuesta firme de Luis Enrique cuando jugaba en el Rennes que les ha salido de fábula. Esta temporada, solo en Ligue 1, registra 7 goles y 5 asistencias en cosa de 22 encuentros.

Pierre Sage, premio merecido en el banquillo

El premio a mejor entrenador de la Ligue 1 fue, de manera merecida, para Pierre Sage, técnico del Lens, que se impuso a Luis Enrique, Olivier Pantaloni, Paulo Fonseca y Bruno Génésio. Un reconocimiento más que justificado tras la histórica temporada realizada por el Lens, uno de los grandes equipos del curso en Francia, capaz de pelear con el PSG de tú a tú hasta el final.

Una ausencia inexplicable

La UNFP también presentó el once ideal de la temporada en la Ligue 1, con una presencia dominante del PSG y del Lens: cinco jugadores del PSG, cuatro del Lens, uno del Olympique Lyonnais y uno del Olympique de Marsella.

El XI ideal quedó formado por Risser en portería; Hakimi, Pacho, Sarr y Nuno Mendes en defensa; Sangaré, Tolisso y Vitinha en el centro del campo; y Thauvin, Dembélé y Greenwood en ataque.

La gran polémica está en la ausencia de Esteban Lepaul, del Rennes, máximo goleador del campeonato. Una ausencia difícil de justificar en un equipo ideal que premia el rendimiento durante todo el curso.