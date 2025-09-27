Dembélé: "El primer mensaje fue de Messi"

El lunes fue un día para el recuerdo en la carrera de Ousmane Dembélé. El francés fue escogido mejor futbolista de 2025 según la revista 'France Football', alzando el preciado Balón de Oro en el Teatro Chatelet de la capital gala. El 'Mosquito' superó en las votaciones al barcelonista Lamine Yamal y a Vitinha, su compañero en el PSG.

Como es tradicional, el galardonado concedió una entrevista al mencionado magazine deportivo en los que desveló algunos detalles íntimos, emotivos y de cómo superó mentalmente sus reiteradas lesiones hasta convertirse en el jugador letal que es hoy en día.

Messi, su espejo

'Dembouz' recuerda que la primera persona en felicitarle por el Balón de Oro fue su excompañero en el Barça, Leo Messi, ganador en ocho ocasiones del prestigioso trofeo: "El primer mensaje que recibí fue el de Messi. También de Xavi Hernández, Luis Suárez, muchos ex del Barça. Estaban felices por mi victoria. No tuve a mis compañeros del PSG en videollamada, pero sí por mensajes, Achraf, Luis Enrique, Luis Campos...".

El '10' del Paris Saint-Germain vivió un día inolvidable, con el que había soñado desde la infancia, pese a que en algunos momentos, especialmente en Barcelona, sufrió el martirio de las lesiones durante unos años muy duros en su trayectoria futbolística. "En el Barça tuve muchas lesiones. En la 2019-2020 sólo jugué cinco partidos. Nunca dudé de mí mismo. Estaba seguro que volvería y todo saldría bien. La vida no es de color de rosa. No es el mundo de los 'Teletubbies'. Ahora, a los 28 años, conozco mi cuerpo de memoria. El sufrimiento era físico, pero nunca dudé de mi fútbol ni un segundo. Siempre me ha encantado, siempre he tenido ese talento. Sólo necesitaba que mi cuerpo me acompañara para expresar todo mi fútbol", apuntó el exazulgrana.

La portada de 'France Football' con Dembélé / FRANCE FOOTBALL

Como él mismo indica, Dembélé nunca dudó de sí mismo ni se arrepiente de nada sobre su pasado. Agua pasada no mueve molino, dicen, y el francés lo cumple a rajatabla. Esos años de problemas le han transformado en un jugador diferente, en el mejor del mundo en 2025. "Ser el mejor futbolista del mundo no significa nada. Puede cambiar cada fin de semana. Un día estás arriba y al siguiente, abajo", reconoce.

Cambio de rol

Uno de los motivos de la explosión de 'Dembouz' es el cambio de posición que experimentó en el PSG desde la llegada de Luis Enrique en verano de 2023. El asturiano apostó por hacerle jugar con total libertad en el frente de ataque y esa modificación significó el mejor año realizador de su carrera, con 37 dianas en todas las competiciones. "No es lo mismo estar pegado a la línea como extremo que ser un electrón libre, lo que llaman un falso nueve. Luis Enrique me da mucha libertad. Intento ir al espacio, a la espalda del defensa, buscar el desmarque... Lo aprendí de Leo Messi en el Barça. Él se movía sigilosamente, no se hacía notar. Caminaba, pero sabía muy bien que el balón le iba a llegar de Busquets. Se quedaba en fuera de juego y luego aparecía. Eso lo viví durante siete años. Ahora intento hacerlo yo".

Ousmane Dembélé siempre ha estado en el ojo del huracán. Objeto de mofa y befa debido a su irregularidad en sus años en Barcelona. Esas críticas despiadadas no hicieron mella en su ánimo. De hecho, admite que le importaban "un carajo": "Siempre habrá detractores y escépticos. No puedes gustar a todos, es imposible".