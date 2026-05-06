El secreto mejor guardado de Dembélé: el plato que explica su brutal momento en el PSG

Ousmane Dembélé atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

El reciente ganador del Balón de Oro se encuentra en un estado de forma impresionante en el Paris Saint-Germain, siendo decisivo en cada partido y mostrando una regularidad que durante años se le resistió.

Su rendimiento ha dado un salto evidente, y no solo por lo que ocurre sobre el césped.

La clave invisible de su rendimiento

Bajo la dirección de Luis Enrique, Dembélé ha encontrado el equilibrio perfecto entre disciplina táctica y libertad ofensiva. El técnico ha sido fundamental para potenciar sus virtudes, pero el propio jugador también ha introducido cambios importantes en su rutina diaria, especialmente en su alimentación.

Lejos de descuidar este aspecto, el francés ha convertido su dieta en un pilar básico de su rendimiento, cuidando cada detalle para mantenerse en plena forma durante toda la temporada.

El plato favorito de Dembélé

Entre todas sus preferencias culinarias, hay una que destaca por encima del resto: la pasta rigatoni con pollo y aceitunas negras. Este plato, que combina carbohidratos, proteínas y grasas saludables, se ha convertido en su auténtico combustible.

La receta fue revelada por el chef con estrella Michelin David Toutain, quien recopiló los platos favoritos de los jugadores del PSG tras entrevistarlos personalmente. Entre decenas de opciones, la elección de Dembélé llamó especialmente la atención por su sencillez y eficacia.

Plato favorito de Ousmane Dembélé, pasta rigatoni con pollo y aceitunas negras / Archivo

Energía, sabor y rendimiento

La pasta con pollo y aceitunas no es solo una debilidad gastronómica para el jugador, sino una herramienta clave en su preparación física. Su aporte energético le permite mantener la intensidad durante los partidos, mientras que su sabor mediterráneo la convierte en una opción tan atractiva como funcional.

En un fútbol cada vez más exigente, donde cada detalle cuenta, Dembélé ha encontrado en este plato un aliado inesperado. Y viendo su rendimiento actual en el PSG, queda claro que la fórmula le está funcionando.