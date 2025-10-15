¡Dembélé pide un aumento en el PSG!

Después de ser elegido como Balón de Oro, Ousmane Dembélé quiere más dinero. El jugador francés, que firmó una grandísima temporada con el PSG con 35 goles y 16 asistencias, ha alcanzado una nueva dimensión a nivel deportivo y de imagen. Es por eso que considera que, tras los grandes éxitos y galardones de este año, su contrato debe ajustarse a su estatus.

Según varias fuentes cercanas del PSG, el contrato firmado por Dembélé en verano de 2023 incluía una cláusula de aumento automático de salario si ganaba el Balón de Oro. Aun así, otros desmentían esa información, como un ejecutivo de la entidad parisina. "¿De verdad crees que pensaba que ganaría el Balón de Oro cuando fichó por el París?", aseguraba.

Dembélé, con el Balón de Oro 2025 / EFE

Sea como sea, las conversaciones entre Luis Campos y Moussa Sissoko, agente de Dembélé, son una realidad. El principal objetivo es revistar los términos del contrato y conseguir una subida de salario acorde a su rendimiento. Actualmente, la estrella del PSG cobra alrededor de 18 millones de euros brutos al año. Una cantidad que considera a día de hoy insuficiente.

La directiva del PSG reconoce la decisiva contribución de Dembélé para que el proyecto prospere. Es una realidad que sin el francés todo hubiera sido más difícil. Por ese motivo, no se cierran en banda a aceptar las condiciones de su 'crack', aunque desean controlar la situación y el ritmo en el que se lleven a cabo las conversaciones.

La entidad parisina tampoco está dispuesta a acceder a cualquier petición, ya que consideran que su éxito proviene de un triunfo colectivo. Otros jugadores, como Vitinha o Achraf, también podrían haber competido por llevarse títulos individuales. Es decir, lo consideran una pieza clave del proyecto, pero no la única. Y no quieren alterar la armonía colectiva y financiera lograda con tanto esfuerzo.

Es innegable que el valor de mercado de Ousmane Dembélé se ha disparado. En menos de un año, el francés ha pasado de tener un valor de 55 millones a alcanzar las tres cifras (100). A sus 28 años, todavía tiene mucho fútbol por delante, y es evidente que se encuentra en el mejor momento de su carrera. El éxito en París no solo trae alegrías.