Dembélé lo entendió y ganó el Balón de Oro; Mbappé no: Kvaratskhelia toma el relevo

El Balón de Oro de Ousmane Dembélé no se entiende sin Luis Enrique. Y la increíble temporada pasada del PSG no se explica sin esta versión del ‘Mosquito’. El técnico asturiano consiguió dos cosas fundamentales para sacar la mejor versión del ex del Barça: que se creyera capaz de ser el líder del equipo y que actuara como tal, especialmente en los trabajos menos agradecidos.

El atacante francés terminó la temporada con 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos, unas cifras de escándalo (61 participaciones de gol). Sin embargo, eso no fue lo que más impresionó a su entrenador. A Luis Enrique le cautivó su forma de presionar y contagiar a sus compañeros desde el ejemplo. Lo que significa realmente liderar.

Yo le daría el Balón de Oro al señor Ousmane Dembélé por cómo ha defendido en esta final de Champions League Luis Enrique Martínez — Entrenador del PSG

“Yo le daría el Balón de Oro al señor Ousmane Dembélé por cómo ha defendido en esta final (de la Champions League). Eso es liderar a un equipo desde la humildad. Creo que se merece el Balón de Oro sin ninguna duda, no solo por títulos ni goles, sino por cómo ha presionado toda la temporada”, mencionaba Luis Enrique después de ganar la primera Champions de la historia del PSG con un incontestable 5-0, la goleada más grande en una final del torneo más prestigioso a nivel de clubes en Europa.

Dembélé y Luis Enrique posan con el Balón de Oro y el trofeo a mejor entrenador del mundo / YOAN VALAT / EP

El éxito de Dembélé el pasado curso, más allá de los pocos o nulos problemas físicos que trataron de frenar su camino, fue la manera en la que entendió que la exigencia de Luis Enrique solo le hacía mejor, a él y al equipo.

Hubo rifirrafes, porque ambos son pasionales, como aquel episodio ante el Arsenal en el que no fue ni convocado. Una decisión que Luis Enrique explicó alto y claro en rueda de prensa, alegando que no se había comportado como es debido. Pero Dembélé supo entender que era completamente clave que él fuese el primero en dar ejemplo, dentro y fuera del campo.

Dos escena virales

Su ansiosa mirada y su posición corporal, lista para saltar a presionar en cuanto el guardameta rival juegue en corto, ya es una seña de identidad de su juego en el PSG y del propio Ousmane. Algo que Luis Enrique intentó con todas sus fuerzas con Mbappé, pero nunca lo consiguió.

En el documental de Movistar Plus+ sobre el asturiano se aprecian escenas en las que Luis Enrique, de forma personalizada, le explica a Mbappé la importancia de dar ejemplo a sus compañeros en la presión. Mensaje que no caló. Se marchó al Madrid y vio la primera ‘Orejona’ del PSG por televisión.

Luis Enrique es un tipo con carácter, con espíritu. Vive el fútbol con intensidad y lo transmite como tal. Y su próximo objetivo es Khvicha Kvaratskhelia. El georgiano cayó de pie en París y elevó el techo competitivo del PSG. Es polivalente, hábil, con desborde, golpeo y un trabajador incansable. Por eso, cuando no lo da todo, el asturiano le exige más.

Momento de 'Kvara'

Recientemente se han viralizado unas imágenes de Luis Enrique pidiéndole más a su jugador, que no estaba replegando como quería, durante un partido contra el Lille en enero de este año. El cabreo del asturiano fue grande y sustituyó al jugador casi al momento. Después, fue suplente ante el Sporting de Lisboa. Desde entonces ya han pasado más de dos meses y Kvara, quien entendió a la perfección el mensaje, está imparable.

El extremo se marchó al parón de selecciones con 3 goles y una asistencia en la eliminatoria de octavos de final de Champions y marcó un doblete en su cita contra Israel. Ahora volverá a París completamente enchufado para un tramo final de temporada crucial. A veces, un toque de atención viene muy bien.

Kvara es plenamente feliz en la capital francesa y cree ciegamente en los planes que tiene Luis Enrique para él en el ataque del París Saint-Germain, pese a que en ocasiones parta como suplente debido a la competencia feroz que mantiene con Doué, Barcolá o Dembélé. Un futbolista que cualqueira querría tener en su plantilla.