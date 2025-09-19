Dembélé, descartado para el Barça

Ousmane Dembélé ganará, con toda probabilidad, el Balón de Oro el próximo lunes en la ceremonia que se celebrará en París, coronando así un 2025 excelso. La mejor temporada de su carrera. El 'Mosquito', sin embargo, ha arrancado esta nueva campaña con malas sensaciones, recordando épocas pretéritas en Barcelona.

El atacante francés encadena tres lesiones musculares que le han impedido rendir sobre el césped como lo venía haciendo. Su participación en el Mundial de Clubes fue escueta. 'Dembouz' se perdió la fase inicial y no pudo debutar hasta octavos de final frente al Inter Miami de Leo Messi.

Molestias y recaída

Y en Ligue 1 ha sido un visto y no visto. El francés fue sustituido frente al Toulouse en la tercera jornada, el 30 de agosto, por unas molestias que, en principio, no revestían importancia y que no le libraron de la convocatoria de Francia para las clasificatorias del Mundial 2026. Didier Deschamps no reservó al 'Mosquito'. Al contrario. El 5 de septiembre, contra Ucrania, Dembélé salió tras el descanso y duró apenas 25 minutos sobre el terreno de juego. Mano a la parte posterior del muslo. Gesto de dolor y el PSG jurando en arameo por la falta de tacto del seleccionador nacional con su estrella.

Dembélé, fuera de combate / EFE

El parte médico inicial hablaba de una rotura en el isquiotibial derecho, con un tiempo de baja aproximado de mes y medio. Pues bien, según ha podido saber SPORT, no habrá recuperación milagrosa. Ousmane Dembélé no estará en el enfrentamiento de Champions League del próximo 1 de octubre entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain.

Luis Enrique pide calma

La recuperación del '10' parisino sigue su curso, pero los servicios médicos del PSG no forzarán una reaparición del futbolista. Su historial de lesiones y viendo cómo le está costando arrancar en este principio de curso obligan a ser cautelosos con el jugador. Tampoco arriesgará Luis Enrique, que prefiere tenerlo al cien por cien que a medio gas y con riesgo de recaída.

De confirmarse su ausencia, Ousmane Dembélé no estará en Montjuïc contra su exequipo en la segunda jornada de la máxima competición continental. Barça y PSG ya se vieron las caras en los cuartos de final de la edición 23-24, en aquel partido marcado por la expulsión de Ronald Araujo, las celebraciones de Luis Enrique y un Dembélé que fue letal tanto en la ida como en la vuelta, anotando en ambos partidos y repartiendo una asistencia.