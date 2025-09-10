Dembélé derrota a Lamine Yamal en el 'Onze de Oro'

En la antesala del Balón de Oro, que se otorgará el próximo lunes 22 de septiembre, los galardones individuales a los méritos logrados el curso pasado empiezan a repartirse. Y ahí, como en la ceremonia que se celebrará en París, Ousmane Dembélé parte con cierta ventaja respecto a sus competidores tras completar una temporada 24-25 para el recuerdo.

El 'Mosquito' fue el futbolista más letal del continente, con unas cifras nunca antes vistas en su carrera. Dembélé firmó 35 goles, 16 asistencias y engrosó su palmarés con cinco títulos, coronados con la Champions League lograda en Múnich frente al Inter de Milán.

Dembélé está ahora mismo lesionado / EFE

El exazulgrana fue escogido por los lectores de la revista 'Onze Mondial' como el nuevo 'Onze de Oro', superando en las votaciones por estrecho margen a Lamine Yamal, futbolista del Barcelona. 'Dembouz' logró el 32,5% de los votos, por delante del catalán que recibió un 30% de apoyo. Kylian Mbappé completó el podio del trofeo.

Selecto grupo

"Es un placer. Estoy orgulloso, demuestra que trabajé duro durante toda la temporada, y voy a ir aún más lejos, a lo largo de todos estos años para ganar trofeos individuales. Significa mucho para mí; mis sacrificios y mi rendimiento son reconocidos", aseveró el futbolista del Paris Saint-Germain.

El 'Onze de Oro' se concede al mejor futbolista de la temporada y en su palmarés figuran nombres como Liones Messi, ganador en cuatro ocasiones del galardón, y Zinedine Zidane, que lo consiguió tres veces. Stoichkov, en 1992, Romario, en 1994, Rivaldo, en 1999 y Ronaldinho, en 2005 son otros de los azulgranas que fueron galardonados con el 'Onze de Oro' a lo largo de su carrera futbolística.