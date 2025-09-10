PSG
Dembélé derrota a Lamine Yamal en el 'Onze de Oro'
El delantero francés completó una temporada espectacular, con 35 goles y 16 asistencias
En la antesala del Balón de Oro, que se otorgará el próximo lunes 22 de septiembre, los galardones individuales a los méritos logrados el curso pasado empiezan a repartirse. Y ahí, como en la ceremonia que se celebrará en París, Ousmane Dembélé parte con cierta ventaja respecto a sus competidores tras completar una temporada 24-25 para el recuerdo.
El 'Mosquito' fue el futbolista más letal del continente, con unas cifras nunca antes vistas en su carrera. Dembélé firmó 35 goles, 16 asistencias y engrosó su palmarés con cinco títulos, coronados con la Champions League lograda en Múnich frente al Inter de Milán.
El exazulgrana fue escogido por los lectores de la revista 'Onze Mondial' como el nuevo 'Onze de Oro', superando en las votaciones por estrecho margen a Lamine Yamal, futbolista del Barcelona. 'Dembouz' logró el 32,5% de los votos, por delante del catalán que recibió un 30% de apoyo. Kylian Mbappé completó el podio del trofeo.
Selecto grupo
"Es un placer. Estoy orgulloso, demuestra que trabajé duro durante toda la temporada, y voy a ir aún más lejos, a lo largo de todos estos años para ganar trofeos individuales. Significa mucho para mí; mis sacrificios y mi rendimiento son reconocidos", aseveró el futbolista del Paris Saint-Germain.
El 'Onze de Oro' se concede al mejor futbolista de la temporada y en su palmarés figuran nombres como Liones Messi, ganador en cuatro ocasiones del galardón, y Zinedine Zidane, que lo consiguió tres veces. Stoichkov, en 1992, Romario, en 1994, Rivaldo, en 1999 y Ronaldinho, en 2005 son otros de los azulgranas que fueron galardonados con el 'Onze de Oro' a lo largo de su carrera futbolística.
