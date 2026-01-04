Dembélé aplaca el entusiasmo del París

Ousmane Dembelé aplacó el entusiasmo del Paris FC en un derbi casi inédito, sin apenas antecedentes, que inclinó al tran tran (2-1) el campeón, que sigue la persecución al Lens, sorprendente líder de la Ligue 1 al término de la primera vuelta.

El enfrentamiento entre vecinos parisinos, que se disputó por primera vez desde 1978, es el de más proximidad entre rivales de la misma ciudad. Treinta metros, una sola calle, separa el Parque de los Príncipes, recinto del poderoso PSG, del estadio Jean Bouin, feudo de los visitantes.

Sin embargo, una distancia sideral separa a uno y otro en la realidad. Un gigante, campeón de todo, con una fuerza económica incalculable frente un recién ascendido, un modesto que ha contemplado los éxitos de su adversario desde la lejanía, desconocedor de la élite.

No fue tanta la diferencia sobre el terreno de juego, pero el París, que solo ha ganado uno de sus diez últimos partidos y que está amenazado por el descenso, apenas amenazó al equipo de Luis Enrique.

Campeón de la Copa Intercontinental y la Copa de Francia y con la Supercopa como un objetivo más la próxima semana, el ganador de trece títulos de la Ligue 1 anda aún con el objetivo del liderato entre ceja y ceja.

No es habitual ver a estas alturas al París Saint Germain fuera del primer puesto, pero ahora tiene por delante al Lens y no tiene margen de error. Por eso, en cuanto aceleró, después de un inicio relajado, tomó ventaja.

Fue antes del descanso cuando recurrió a su repertorio ofensivo y tomó ventaja en el minuto 45, tras un robo de balón de Vitinha, que encontró a Fabian Ruiz y éste asistió a Desire Doue, que no falló y adelantó al cuadro de Luis Enrique.

Eso descolocó al París, que vio cómo el cuadro local pudo hacer más daño con otras ocasiones de Doue y Nuno Mendes y, sobre todo, de Willian Pacho, que remató alto de cabeza.

Factor Dembélé

Tras el descanso llegó el entusiasmo del París. Una falta dentro del área en una de las contadas ocasiones del equipo de Stephane Gilli, cometida por Ilya Zabarnyi sobre Alimani Gory, fue un penalti que, transformado por Willem Geubbels, dio la igualada a los visitantes.

Pero la alegría del París FC duró muy poco porque Ousmane Dembélé marcó dos minutos después. Una aceleración del 'balón de oro', que sorteó a Thibault De Smet con una finta y ejecutó un zurdazo marca de la casa que desvió Moustapha Mbow y se coló por el otro lado de Kevin Trapp. Sacó adelante el compromiso el PSG, mientras que su rival, cuarto por la cola, solo tiene una renta de dos puntos respecto al descenso.