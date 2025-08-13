Dembélé se lo pone difícil a Lamine Yamal en la carrera por el Balón de Oro

Hay muy pocas dudas de que el Balón de Oro se marchará hacia París o Barcelona en la gala del próximo 22 de septiembre. Ousmane Dembélé o Lamine Yamal. Son los dos grandes candidatos a llevarse el trofeo a mejor jugador de la temporada, en una pugna igualadísima en la que la victoria del PSG en la final de la Supercopa de Europa podría haber sido decisiva.

El cuadro parisino, campeón de la Champions, superó en los penaltis al Tottenham, vencedor de la Europa League. Un gol de Van de Ven al filo del descanso y el 0-2 de Romero encarrilaron el encuentro para los ingleses, pero los de Luis Enrique resucitaron en los minutos finales con un Dembélé protagonista para llevar el partido a la tanda de penaltis, donde se llevaron el quinto título del año.

Era la última bala

Teniendo en cuenta que la lista de candidatos se ofreció el pasado 7 de agosto y que las votaciones se cerrarán el próximo día 25 de este mismo mes, la Supercopa de Europa se erigía como la última gran oportunidad de Ousmane Dembélé para demostrar que está un escalón por encima de Lamine Yamal esta temporada.

El delantero francés lo ganó prácticamente todo en la recién finalizada campaña 24/25. El PSG conquistó el triplete, con la Champions como guinda del pastel, con un Dembélé como gran líder de los de Luis Enrique, anotando más goles y llevándose más títulos que todos sus rivales en la carrera por el Balón de Oro. Eso sí, al exazulgrana podría haberle pasado factura la mala final del Mundial de Clubes.

El Paris Saint-Germain cayó en Estados Unidos frente al Chelsea y Dembélé pasó totalmente desapercibido, algo que también sucedió en semifinales de la Nations League, en la que España y Francia se vieron las caras con dos goles de Lamine Yamal y una pobre actuación del 'Mosquito'. El duelo particular se lo llevó, claramente, el de Rocafonda.

Alejado del área

Pero Dembélé disponía de una última bala para desequilibrar la balanza y llegar al 22 de septiembre con plenas garantías de que ganará el Balón de Oro. Y el exazulgrana supo aprovecharla en Údine.

En la final de la Supercopa de Europa, el atacante del PSG tuvo un rol participativo, pero más alejado de lo habitual de la zona de peligro. En los primeros 45 minutos, Luis Enrique le ubicó como falso '9'. Más que ocupar la posición de delantero centro, Dembélé se posicionó en una especie de mediapunta, bajando a recibir y ofreciéndose en el centro del campo.

Tan solo un par de balones filtrados a la espalda de la defensa del Tottenham destacaron en un Ousmane muy alejado de la portería rival. De hecho, su único disparo fue un remate de primeras desviado, con el interior desde la frontal del área tras un rechace de la defensa inglesa.

Ousmane, decisivo

Mejoró la versión de Dembélé en la segunda mitad, más centrocampista que delantero, pidiendo el balón e intentando liderar al PSG en las acciones de ataque. Incluso levantó los 'oh' de la grada con un magnífico 'caño'. En términos globales, completó 39 de 42 pases (93%), 22 de ellos en el último tercio decisivo.

Ousmane Dembélé, antes del partido ante el Tottenham / AP

De menos a más en el partido, el francés tuvo en sus botas el 1-2, pero su disparo mordido pasado el minuto 70 se marchó fregando el palo izquierdo de la portería de Vicario. Sí acertó, en cambio, en la asistencia definitiva.

Tras una serie de envíos al corazón del área (uno de ellos derivó en el 1-2), Dembélé iba a recibir el premio a su insistencia con un centro medido a la cabeza de Gonçalo Ramos, que mandó el partido a los penaltis con un cabezazo a bocajarro que supuso el 2-2 definitivo.

Tampoco falló el 'Mosquito' en la tanda de lanzamientos desde los once metros, donde el PSG terminó proclamándose campeón de la Supercopa de Europa para acercar a Dembélé, MVP de la final, a su primer Balón de Oro.