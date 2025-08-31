Dembélé acelera y preocupa a Luis Enrique

Será muy complicado repetir las cifras de la pasada temporada, pero no imposible. Ousmane Dembélé está ante el reto mayúsculo de mantener o quizás mejorar un 24-25 que huele a Balón de Oro. Por que sí, con los números y los títulos en la mano, no hay ningún otro fubolista que pueda discutir la candidatura del francés al galardón que otorgará 'France Football' este próximo mes de septiembre.

El 'Mosquito' ha arrancado el curso con el aguijón fino, siendo determinante y con otro trofeo en su palmarés. En la Supercopa de Europa frente al Tottenham, 'Dembouz' aplacó la rebelión 'spur' gestando la acción del 2-2 de Gonçalo Ramos. No perdonó en la fatídica tanda para rubricar seis títulos de siete posibles. No está nada mal.

Olvidada las molestias musculares en el cuádriceps de su pierna izquierda que le obligaron a frenar durante la primera fase del Mundial de Clubes, Dembélé arrancó la Ligue 1 con cautela, especialmente de Luis Enrique. El asturiano le dosificó en la primera jornada frente al Nantes y le remplazó ante el Angers.

Mensaje tranquilizador

Los problemas reaparecieron este sábado, en el holgado triunfo en Toulouse (3-6) con protagonismo de Joao Neves, autor de dos goles como dos soles. Dembélé quedó eclipsado por su compañero portugués, aunque eso no le impidió cuajar un excelente encuentro y estrenar su cuenta goleadora de la temporada: doblete de penalti y asistencia.

Sin embargo, algo no iba bien. Superada la hora de juego, el exazulgrana miró al banquillo y solicitó el cambio. Nadie mejor que él conoce su cuerpo y, dado su historial de lesiones, Luis Enrique optó por la precaución. "Estoy bien, estoy bien. Sentí una pequeña molestia al final antes de retirarme. Ya veremos. Me voy a hacer una resonancia magnética, no creo que sea tan grave. Conozco mis isquiotibiales, ya veremos...", apuntaba el atacante francés tras el partido en Toulouse.

¿Baja con Francia?

Pese al mensaje de calma transmitido por el propio Dembélé, todo hace indicar que el jugador causará baja en la convocatoria de Didier Deschamps para los próximos compromisos internacionales. Los 'bleus' se miden a Ucrania, 5 de septiembre, e Islandia, 9 de septiembre, en su camino hacia el Mundial 2026.

Recordemos, asimismo, que el Paris Saint-Germain ha quedado encuadrado con el Barcelona en la fase liga de la Champions League. Los capitalinos se medirán al equipo de Hansi Flick el día 1 de octubre.