Decisión tomada con Dembélé: así planea su futuro el 'Mosquito'

Pocos jugadores hay más determinantes en el fútbol mundial que Ousmane Dembélé cuando alcanza su mejor versión. El extremo francés marca diferencias en los metros finales, ya sea por su desborde y capacidad de regate, o por su eficacia a la hora de decidir. En las últimas temporadas ha dado un paso adelante en su rendimiento, no solo como asistente, sino también de cara a portería.

No es casualidad que Dembélé haya sido el último Balón de Oro. El ‘Mosquito’ firmó una temporada pasada espectacular, de esas que quedan grabadas en la historia del fútbol. Fue el líder ofensivo de un Paris Saint-Germain histórico, que conquistó todos los títulos posibles, incluida la primera Champions League del club francés.

Dembélé, ante Palmer / YOAN VALAT / EFE

Teniendo en cuenta que no abundan los jugadores capaces de cambiar un partido en una sola acción gracias a su calidad, el PSG ya trabaja para asegurarse el futuro de Dembélé. El extremo francés tiene contrato con la entidad parisina hasta junio de 2028, pero el club ya ha iniciado conversaciones para ampliar ese vínculo y blindar así a un futbolista diferencial.

Pero todo apunta a que será una negociación cocinada a fuego lento. Aunque ambas partes ya se han reunido y mantienen conversaciones para avanzar en esta extensión de contrato, por el momento las negociaciones progresan poco a poco. Tiene contrato hasta 2028, por lo que Ousmane Dembélé tampoco tiene prisa en firmar una renovación.

Champions

En SPORT desvelamos que Moussa Sissoko, agente de Ousmane Dembélé, mantuvo recientemente un encuentro con Hugo Viana, actual director deportivo del Manchester City. La reunión despertó inevitablemente especulaciones sobre el futuro del internacional francés, pero el 'Mosquito' calmó las aguas en la rueda de prensa previa al duelo contra el Chelsea.

Ousmane Dembélé tiene claro que su prioridad es quedarse en el Paris Saint-Germain y seguir haciendo historia en el club parisino. “No hay ningún motivo por el que no deba renovar mi contrato, pero yo no me encargo de los asuntos contractuales. Eso es cosa del club y de mi agente”, afirmó, en un mensaje dirigido a tranquilizar al entorno del PSG y dejar clara su intención de vestir la camiseta del conjunto parisino durante muchos años más.

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En este contexto, todo queda ahora en manos de los despachos. El Paris Saint-Germain quiere atar cuanto antes a su gran estrella y convertirlo en uno de los pilares de su proyecto a largo plazo, mientras que Ousmane Dembélé mantiene la calma y prioriza el rendimiento sobre cualquier cuestión contractual. Si no hay giros inesperados, el entendimiento entre ambas partes parece cuestión de tiempo...