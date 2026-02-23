El dato que confirma el aplastante dominio del PSG

La capacidad física es un debate importante en el fútbol. Algunos opinan que es de vital importancia y que incluso prevalece sobre la cualidad técnica; otros creen que es algo secundario y que, si se tiene un buen plan de juego y se cuenta con piezas extremadamente habilidosas, no es determinante. Para gustos, los colores.

Lo que es una realidad es que el fútbol europeo va a otro ritmo y que los jugadores de hoy están más preparados a nivel físico que los de antaño: más potentes, explosivos y rápidos, entre otras cuestiones. No es ningún secreto que el fútbol evoluciona de manera vertiginosa.

Volviendo al debate inicial, seguramente lo más óptimo sea una combinación de las dos: un físico exuberante que permita ejecutar un plan al máximo nivel durante el mayor tiempo posible. Y si para ello se cuenta con las piezas más preparadas, mejor. Los datos lo respaldan.

Un reto casi imposible: volver a dominarlo todo

Nadie pone en duda que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique fue el mejor equipo de la temporada pasada. El cuadro parisino ganó casi todos los títulos que disputó, con la única mancha del Mundial de Clubes de la FIFA, que perdió en la final ante el Chelsea de Enzo Maresca. Lo más impresionante de los títulos conquistados fue el cómo: con un fútbol total, vertical y completamente exigente. Los rivales terminaban asfixiados. Por ello, firmaron la mayor goleada en una final de la Champions League, 5-0 contra el Inter de Milán. No tuvieron rival en el mayor escenario continental de clubes.

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain / EFE

Una dinámica que se está manteniendo esta temporada. Aunque el PSG ha dejado escapar la Copa de Francia y ha protagonizado algunos partidos en los que no logró imponerse por falta de acierto en los metros finales, el equipo de Luis Enrique sigue sometiendo a los rivales semana tras semana. La clave, entre otras cosas, es lo que corren sus jugadores.

Según presenta el 'CIES Football Observatory', el PSG ocupa el primer puesto en el ranking de equipos con mayor trabajo defensivo por kilómetro recorrido por jugador y por 90 minutos sin posesión, con 14,89 km. Les siguen el Bayern Múnich (14,65 km), el Hoffenheim (14,64 km) y el Manchester City (14,65 km). El Barça de Hansi Flick, por ejemplo, ocupa la octava plaza con 14,37 km.

Vitinha alucina con la chilena de Joao Neves / @PSG_espanol

El trabajo que acumulan los hombres de Luis Enrique es sensacional. Cuando pierden el balón, saltan como aviones a recuperarlo. No dejan ni pestañear al rival, menos aún tiempo para pensar dónde jugar el balón. En cuanto a repliegues, da gusto ver a todo el equipo correr hacia atrás para abortar cualquier transición. Un sistema efectivo, en el que no se negocia el esfuerzo y que da la sensación al futbolista de que se cansa menos que el rival.

Monopolio del balón en Ligue 1 y en Champions League

El PSG domina la posesión en la Ligue 1, con un promedio del 68,5% por partido, según datos de 'FBref'. El Olympique de Marsella (58,2%) y el Lille OSC (55,1%) completan el podio. Un reinado que también mantienen en la Champions League, con un porcentaje aún mayor, 69,2%, según la misma fuente. El FC Barcelona (64,8%) y el Manchester City (60%) tienen la plata y el bronce.

Nada es casualidad. Una de las claves del monopolio de balón del PSG, además del talento de sus jugadores y la brillante mente de su entrenador, es el trabajo que imprimen sobre el césped. Tampoco es casualidad que Achraf Hakimi (36,40 km/h) y Nuno Mendes (36,12 km/h) sean los laterales más rápidos de la Champions League, según datos del 'CIES'.

Achraf Hakimi seguirá en el PSG hasta 2029 / EFE

Los más escépticos se preguntarán para qué les ha servido. La respuesta es sencilla: la temporada pasada, dominar Europa. En la actual, que abrieron ganando al Tottenham Hotspur en la Supercopa de la UEFA sin pretemporada; la Copa Intercontinental de la FIFA contra el Flamengo; y la Supercopa de Francia contra el Olympique de Marsella; son líderes en la Ligue 1, siendo el equipo más goleador de Francia (2,26 goles por partido) y el menos goleado (0,82 por duelo), y pelean por eliminar al AS Mónaco en la primera eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Champions League.