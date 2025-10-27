¿Cómo ha convertido Luis Enrique a Nuno Mendes en el mejor lateral del mundo?

En el Paris Saint-Germain, todo son sonrisas y alegrías. Tras firmar una temporada excepcional con un triplete para el recuerdo, incluida la primera Champions League de su historia, el equipo de Luis Enrique afronta la nueva campaña con el reto de, al menos, igualar los éxitos del curso pasado. La única mancha en su expediente fue la derrota en la final del Mundial de Clubes contra el Chelsea.

Para firmar una campaña tan exitosa, es evidente que debes tener a los mejores jugadores del mundo. En ese sentido, fueron muy importantes para cosechar todos estos títulos Ousmane Dembélé, el último Balón de Oro, Marquinhos, Vitinha, Kvaratskhelia, Achraf Hakimi... y también Nuno Mendes.

El defensor portugués completó una increíble temporada, con unos registros de seis goles y seis asistencias en 53 partidos. Pero va mucho más allá de los números. De la mano de Luis Enrique, Nuno Mendes creció hasta convertirse en el mejor lateral izquierdo del mundo. Para gusto los colores, pero pocos jugadores tienen el nivel del luso en el carril.

Ahora, Nuno Mendes explicó algunos de los secretos de su evolución en los últimos años en una entrevista en 'AFP'. Para empezar, el portugués señaló que "antes solo pensaba en atacar, pero Luis Enrique me dijo 'tienes que defender mejor y luego te daré libertad para atacar'". Y así ha sido. Es uno de los mejores defensores en el uno para uno, y su potencia y velocidad lo convierten en un duro hueso de roer en defensa.

"Al principio no era muy bueno defendiendo. Sabía atacar con velocidad. Luis Enrique lo notó, me ayudó mucho defensivamente y hoy estoy bien (en ambos lados). Intento equilibrar los ataques y descansar un poco cuando es necesario. El entrenador hizo un buen trabajo, y no solo por mí", agregó el actual lateral del PSG.

Pese a su buen momento, Nuno Mendes apuntó que "no me gusta decir que soy el mejor. Hay que demostrarlo en la cancha y siempre intento hacerlo". Además, junto a Achraf Hakimi, formar una excelente pareja de laterales: "Achraf y yo estamos en un buen momento. Es un esfuerzo de equipo; si nosotros lo estamos haciendo bien, el grupo también".

No en vano Nuno Mendes terminó en la décima posición del Balón de Oro. "Me alegro mucho por Ousmane (Dembélé). Me concentro en mi trabajo. Después, si logro ganar trofeos individuales, siempre es bueno. Pero antes de eso, creo que el colectivo es lo más importante", declaró al respecto. Es uno de los mejores jugadores del mundo por lo que aporta en defensa y en ataque, y este curso está volviendo a demostrar su capacidad para ser determinante y decisivo en los partidos.