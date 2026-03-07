La continuidad de Dro, en peligro

Dro Fernández volvió a salir en la alineación inicial con el Paris Saint-Germain, algo que ha dejado de ser noticia. Luis Enrique no iba de farol con el canterano del Barcelona, que acumula tres titularidades consecutivas con los franceses. El asturiano ha encontrado en su compatriota la solución a las lesiones en el centro del campo. Las ausencias de Neves y Fabián han abierto las puertas del once al exculé, que salió del Spotify Camp Nou con ese propósito: el de encontrar minutos en una escuadra de primer nivel europeo.

Neves, cerca de reaparecer

De momento y con las mencionadas lesiones, Dro se afincado en la titularidad, aunque la incógnita será si tiene continuidad cuando Luis Enrique recupere a todos sus efectivos, el centro del campo que le hizo pasearse por Europa el año pasado y que se recita de memoria en el Parque de los Príncipes: Vitinha, Neves y Fabián.

El gallego tuvo un encuentro agridulce frente al Mónaco. Se le vio activo, con mucha movilidad en la parcela central e intentando conectar con Bradley Barcola, que volvió a ser la referencia del PSG frente a los monegascos. Dro, incluso, se atrevió a pisar área, aunque sin fortuna en el remate, uno de los aspectos a mejorar del joven futbolista de 18 años.

El PSG no completó su mejor partido frente a los monegascos. Tampoco Dro, que fue sustituido a la hora de juego ante el aluvión físico del Mónaco. Lucho ya le advirtió de la intensidad de la Ligue 1, una competición donde los esfuerzos no se negocian. El técnico gijonés, de hecho, censuró la escasa precisión de su equipo a puertas de un envite importante en la Champions frente al Chelsea.

Luis Enrique, en la banda del Parque de los Príncipes durante el PSG-Mónaco / EFE

"Muchos jugadores estuvieron increíblemente imprecisos, algo a lo que no estamos acostumbrados. Les regalamos el primer gol y, a partir de ahí, la falta de confianza fue muy evidente. No es el mejor partido para jugar la Champions, pero tenemos que corregirlo", declaraba el entrenador a las cámaras de 'Canal+' tras la derrota.

Habrá cambios en Champions

Para recibir a los 'blues' el próximo miércoles en el Parque de los Príncipes, Luis Enrique recuperará, muy probablemente, a Joao Neves, en la última fase de su recuperación. Lucho también tendrá ya en plena forma a Dembélé, que gozó de media hora frente a los del Principado. Dro no tiene asegurada su continuidad en el once, especialmente tras el tropiezo en Ligue 1. El entrenador buscará alternativas y retocar lo que no funciona.