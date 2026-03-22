La conexión 'Drombélé', la última genialidad de Luis Enrique

Era un partido de aparente trámite, de los que pueden costar puntos si no te los tomas suficientemente en serio. Y el Paris Saint-Germain no se dejó sorprender por un Niza que pelea por la permanencia en la Ligue 1. Al contrario, los de Luis Enrique apretaron el acelerador y meten presión al Lens en su pugna por el título doméstico.

El asturiano tiene ya a su equipo donde quiere. Los jugadores están enchufados y empiezan a asemejarse al bloque que infundió terror en Francia y en Europa la temporada pasada. El resbalón frente al Mónaco fue un toque de atención. El PSG ha vuelto por sus fueros.

Soluciones desde la libreta

Todavía con la enfermería tiritando, con pesos pesados ultimando sus puesta a punto, los capitalinos han encontrado respuestas en el amplio fondo de armario y en las soluciones tácticas del extenso libreto de Luis Enrique Martínez. Sino tengo a Barcola, Fabián, Neves y Achraf me saco de la chistera un 3-5-2 sin referencia ofensiva, con dos extremos jugando por el centro y con dos laterales haciendo funciones de centrocampistas. La última genialidad del repertorio del asturiano.

Luis Enrique, en rueda de prensa / Europa Press

El partido murió con el 0-2 y la expulsión del local Ndayishimiye a la hora de juego. Luis Enrique miró a su banquillo y empezó a dosificar minutos. No era cuestión de arriesgar viendo la que se avecina en Champions, donde se medirán en cuartos de final al Liverpool.

Media hora para 'Dembouz'

Dembélé, necesitado de minutos tras superar sus últimas molestias musculares, dispuso de la última media hora de juego y enseñó que se adapta a las necesidades del equipo. Con un papel omnipresente en ataque, el 'Mosquito' hizo daño como falso '9', sacando de sitio a la retaguardia 'niçoise' y dando juego a los llegadores de segunda línea.

Dro, encantado con Luis Enrique / EFE

Y ahí apareció Dro. El gallego rompió su racha de titularidades en la Ligue 1, pero respondió anotando su primer gol con la camiseta del PSG. Apenas cinco minutos después de ingresar en el campo, el exazulgrana aprovechó una asistencia de Dembélé para deshacerse de su marcador con un recorte y definir al palo largo. Clase a raudales del canterano culé que celebró su debut realizador.

Alegría de Dembélé, con una sonrisa de oreja a oreja al ver que su compañero la mandaba a guardar, y alegría de Luis Enrique, que le dedicó unas palabras especiales a Dro tras el partido: "Con 18 años, marcar su primer gol es importante. Estoy muy contento". Lucho empieza a explotar en París una sociedad con aroma azulgrana.