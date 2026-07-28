El cambio físico de Dro ilusiona al PSG

Dro Fernández afronta la temporada más importante de su corta carrera. A sus 18 años, el jovencísimo mediapunta del PSG tiene por delante un gran año 26/27 para demostrarle a Luis Enrique que puede ser de utilidad no solo en la Ligue 1 sino también en partidos importantes.

Su cambio de aires con la salida del FC Barcelona a mitad de temporada no sentó nada bien en el seno del club azulgrana. Pero 'Lucho' vio algo en él que no le permitió dejarlo escapar y que obligó a Nasser Al-Khelaïfi a actuar con rapidez.

Y así fue. El pasado 26 de enero Dro fichó por el PSG en pleno mercado de invierno y, desde entonces, ha disputado 13 partidos con la camiseta parisina. Doce fueron en la liga francesa y uno en la Champions, en los minutos finales de la vuelta de dieciseisavos de final frente al Mónaco.

Dro, ejercitándose a las órdenes de Luis Enrique / PSG

Dro pide más

Pero el mediapunta gallego quiere más. Y espera convencer a Luis Enrique esta pretemporada de que puede actuar bajo un rol mucho más titular, o al menos como revulsivo habitual en citas importantes, bien sean de la Ligue 1 o de la Liga de Campeones.

En ese sentido, Dro está poniendo todo de su parte para llegar como un tiro al inicio de la nueva campaña 26/27, que en el caso del PSG arranca muy pronto, el 12 de agosto, con la final de la Supercopa de Europa frente al Aston Villa, solo cuatro días antes de la otra Supercopa, la de Francia, contra el Lens.

Serán dos duelos de alta exigencia para los de Luis Enrique, que todavía no podrá contar con hombres importantes como Dembélé, Olise, Fabián, Doué, Zaïre-Emery o Barcola, por lo que el papel de futbolistas como Dro debería cobrar más importancia que nunca.

Cambio físico

Mientras tanto, en Francia ya alucinan con el compromiso del ex del Barça. Este mismo lunes regresó la plantilla al trabajo tras varias semanas de vacaciones una vez conquistada la segunda Champions consecutiva. Y en esas sesiones, apareció Dro con una notable transformación física.

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Al centrocampista español lo ven en el país galo más 'atlético' y más 'potente' tras haber aprovechado el verano para, probablemente, realizar un plan específico de entrenamiento para ganar fuerza y masa muscular en el gimnasio, algo que fue objeto de debate en su debut con el PSG en febrero.