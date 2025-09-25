El calendario destroza a Luis Enrique: mal augurio con Doué

La vida es rosa en París. O dorada, según se mire, después de una gala del Balón de Oro que premió la magnífica temporada 24-25 del PSG. Los capitalinos arrasaron en prácticamente todas las categorías: entrenador, portero, equipo... y se llevaron el gran botín con Ousmane Dembélé, galardonado como mejor jugador del año.

No todo son vino y rosas, sin embargo, en el Parque de los Príncipes. La acumulación de partidos vivida el curso anterior, disputando hasta un total de 65 en todas las competiciones -sin contar los duelos de selecciones-, está pasando factura a los parisinos, que han arrancado la nueva campaña con un parte médico para echarse a temblar.

Luis Enrique ha perdido en menos de un mes a cuatro piezas claves en su esquema por diversas dolencias. La más perjudicial, la del propio Dembélé, totalmente descartado para el partido de Champions en Barcelona del próximo miércoles 1 de octubre. Al 'Mosquito' no se le espera de vuelta hasta después del segundo parón internacional. 'Dembouz' podría regresar contra el Estrasburgo el día 17 o el Leverkusen, el 21, en la que será la tercera jornada de la máxima competición continental.

Preocupa Doué

La última convocatoria de Didier Deschamps hizo estragos en el vestuario del PSG. A la mencionada lesión de Dembélé, que jugó con molestias, se le unió la de Desiré Doué, que tampoco pudo completar el partido contra Ucrania. El joven extremo es titular indiscutible en el flanco derecho y arrastra molestias en la pantorilla. El parte médico inicial estipuló una baja de en torno a las cuatro semanas. Es difícil que esté el sábado contra el Auxerre, lo que complicaría todavía más su presencia en la lista de la Champions al estar falto de rodaje.

Désiré Doué, la gran duda de Luis Enrique / AP

Minutos para Neves y Barcola

Quienes si podrían participar este sábado (21.05 horas) contra los borgoñones serán Joao Neves y Bradley Barcola. El centrocampista portugués se lesionó contra la Atalanta y este viernes pasará la prueba definitiva para saber si puede tener minutos antes del Barça. Neves se ha convertido en una piedra angular del centro del campo del PSG, haciendo el trabajo sucio a su compatriota Vitinha y al español Fabián.

Barcola fue el último en caer de esta extensa lista. El extremo sintió molestias en un entrenamiento el pasado fin de semana y se perdió el duelo del lunes ante el Olympique de Marsella. Al igual que con Neves, los servicios médicos esperarán hasta último momento para decretar si está apto para jugar. Salvo recaída, el luso y el francés no se ausentarán del partido en Montjuïc.