FÚTBOL INTERNACIONAL

Bochorno del PSG: Luis Enrique tiene motivos para estar alarmado

El asturiano llegará corto de efectivos al duelo de Champions contra el Chelsea y tras haber caído en liga frente al Mónaco

Luis Enrique, en la banda del Parque de los Príncipes durante el PSG-Mónaco

Luis Enrique, en la banda del Parque de los Príncipes durante el PSG-Mónaco / EFE

Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

La fiabilidad del Paris Saint-Germain esta temporada ha disminuido respecto a la del curso pasado. Era muy complicado repetir un año excelso como el 2025, donde los franceses se coronaron campeones de prácticamente cada torneo en el que participaron, a excepción del Mundial de Clubes frente al Chelsea. Precisamente los 'blues' serán el próximo equipo que visite el Parque de los Príncipes, el miércoles en Champions, un adversario complejo y que obligará al PSG a ofrecer su mejor versión.

Y no la vista este viernes frente al Mónaco. El cuadro de Luis Enrique cayó frente a los del Principado de forma estrepitosa, en un partido espeso y sin ideas, donde los de Sébastien Pocognoli sacaron a relucir las miserias capitalinas, especialmente de una defensa que hizo aguas.

Dro, titular

Dro Fernández repitió titularidad en los parisinos, algo que ha dejado de ser noticia. Luis Enrique alineó por tercer encuentro consecutivo en la Ligue 1 al gallego, que se asienta como interior en el vigente campeón de la Champions League.

Dro disputó una hora de partido en el PSG-Mónaco

Dro disputó una hora de partido en el PSG-Mónaco / EFE

Y el canterano azulgrana respondió con desparpajo, apareciendo por varias posiciones de la creación e intercambiando espacios con Zaïre-Emery y Vitinha, sus compañeros en la medular. Dro se atrevió incluso con un disparo lejano que se marchó ligeramente escorado. El Mónaco, sin embargo, estaba respondón. La temprana lesión de Vanderson no condicionó a los de Pocognoli que, al igual que en el doble partido de Champions, se adelantaron tras una pifia garrafal de Zaïre-Emery en la salida del balón. Akliouche no perdonó el 0-1.

La ventaja no agarrotó a los del Principado, que tenían clara su idea: líneas juntas y ayudas defensivas. El cortocircuito local era evidente y Golovin se encargó de echar agua en los cables en el segundo tiempo tras otra descordinación defensiva tras un servicio en largo de Kehrer, ex PSG.

Regreso de Dembélé

Luis Enrique intervinó, no le tocaba otra al gijonés, y forzó con Ousmane Dembélé que llegaba a la cita tras superar sus molestias musculares que le han apartado del equipo las últimas tres semanas. La entrada del 'Mosquito' revolucionó al PSG, pero no lo suficiente. Barcola recortó distancias en una alegría efímera, ya que Balogun puso acto seguido el 1-3.

"Me alegro mucho cada vez que llega un año de Mundial y quiero que todos mis futbolistas lo jueguen, pero yo soy entrenador de club y ahora mismo tenemos que centrarnos en lo importante para nosotros, que es ganar los trofeos por los que competimos", advirtió Lucho en la previa, en un claro mensaje a su vestuario. El asturiano no quiere distracciones y la del Mónaco ha sido de las grandes. El liderato en la Ligue 1 no peligra, pero el Lens sigue al acecho.

