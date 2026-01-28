PSG
Arabia tienta al PSG: con todo a por Dembélé
La estrella del Paris Saint-Germain, en conversaciones para su renovación, está siendo seducido por los millones de Arabia Saudí
La renovación de Ousmane Dembélé con el PSG ha entrado en un punto muerto. Las negociaciones entre la propiedad catarí y el astro francés no avanzan como ambas partes pensaban y, a pesar de que todavía le restan dos años y medio de contrato, el jugador empieza a valorar la posibilidad de un cambio de aires.
En medio de la marejada que se avecina en la Ciudad de la Luz, la Saudi Pro League y su inmenso caudal de dinero han aparecido en escena, ofreciendo una cantidad irrechazable al 'Mosquito' para acabar de seducirle. Según apuntan algunas fuentes desde Inglaterra, la proposición rondaría los 100 millones de euros al PSG y un salario desorbitado por hacerse con los servicios del vigente Balón de Oro. Unas cifras mareantes y que supondrían un golpe sobre la mesa de la competición, a la altura del fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr en diciembre de 2022.
Dembélé está centrado ahora mismo en completar la temporada con el Paris Saint-Germain, donde los objetivos siguen siendo de máximos, y no tomará ninguna decisión en firme hasta que no concluya el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde la selección francesa es una de las principales candidatas al título. 'Dembouz' quiere proclamarse campeón del mundo y cerrar así un círculo con el combinado 'bleu' que se inició en 2018, con el trofeo en Rusia, y en 2022, perdiendo la final frente a la Argentina de Leo Messi.
Al-Khelaïfi no cederá
El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, lanzó esta semana un mensaje público que huele amenaza al entorno de Dembélé. El catarí declaró: "La política del club es tener un límite salarial, los jugadores lo saben y deben respetarlo. El equipo y el club son más importantes que nadie".
Estas palabras, sin embargo, no significan que el PSG haya arrojado la toalla con Dembélé. Luis Campos sigue en conversaciones con los agentes de Dembélé, con una propuesta importante y que aumentaría el salario que percibe el '10'. El futbolista, no obstante, entiende que, dado su rendimiento el pasado curso en el que fue el líder del equipo en goles y asistencias, la oferta parisina debería se más jugosa.
Un crecimiento imparable
Ousmane Dembélé firmó con los capitalinos en agosto de 2023, después de que Al-Khelaïfi desembolsara los 60 millones de su cláusula de rescisión. Desde entonces, la aportación del 'Mosquito' ha mejorado las expectativas, logrando 49 goles en 115 partidos. Guarismos que le permitieron coronarse con el mencionado Balón de Oro y conseguir todos los títulos posibles la temporada pasada, a excepción del Mundial de Clubes de la FIFA. El culebrón está servido.
