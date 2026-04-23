Al-Khelaifi desvela el éxito del PSG: "La mejor decisión que tomé fue fichar a Luis Enrique"

El rostro de Nasser Al-Khelaifi ha cambiado. Durante años, su imagen quedó asociada a las caídas prematuras del PSG en la UEFA Champions League: gestos tensos, comparecencias incómodas y la sensación recurrente de un proyecto que, pese a la inversión, no terminaba de cruzar la frontera de la élite. Hoy, en cambio, su figura se proyecta desde otro lugar, como evidención en The Forum, evento organizado por el Atlético y Apollo que reunió a los grandes líderes del fútbol europeo en el Metropolitano.

"Luis Enrique lo tiene todo"

Más sereno, político, convertido en uno de los actores centrales del nuevo equilibrio del fútbol europeo… y con su equipo, otra vez, entre los grandes favoritos al título. Semifinalista con aires de favorito, pese a cruzarse contra el Bayern. Ese cambio de gesto -de la ansiedad a la calma- no es casual. Coincide en el tiempo con dos movimientos estructurales que han redefinido tanto al club como a su presidente: la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid, último gran símbolo del PSG de las estrellas, y la llegada de Luis Enrique, arquitecto de un proyecto mucho más reconocible desde el banquillo.

Gonçalo Ramos y Luis Enrique, durante el entrenamiento del PSG / ANTONIO COTRIM / EFE

Entre ambos movimientos se explica buena parte de la transformación. En The Forum, el evento impulsado por el Atlético de Madrid junto a Apollo, Al-Khelaifi verbalizó ese giro con una frase que resume todo el proceso: “La mejor decisión que he tomado es fichar a Luis Enrique”. No fue un elogio puntual ni un recurso retórico. Fue una toma de posición clara sobre el camino elegido. Una decisión exitos precedida por otra de igual repercusión: "Incorporar a Luis Campos" como director deportivo.

El dirigente catarí no habló únicamente de resultados. aunque el PSG se haya instalado por tercer año consecutivo en semifinales de la Champions, sino de identidad. “Tiene todo Luis Enrique: como entrenador y como persona. Es una de las personas más positivas que he conocido. Siempre motivado, siempre buscando mejorar”, explicó. Durante años, el PSG fue sinónimo de impacto inmediato, de acumulación de talento, de un modelo orientado a ganar rápido.

"No me arrepiento de ninguna decisión"

Ahora, el relato es distinto. “No me arrepiento de ninguna decisión. Incluso los errores sirven para aprender”, defendió Al-Khelaifi, en una frase que funcionó como una autocrítica encubierta de etapas anteriores. El resultado de ese aprendizaje es el actual PSG: un equipo más joven, más cohesionado y, sobre todo, más reconocible. En ese contexto, la figura de Luis Enrique tiene un valor central.

El presidente insistió en su capacidad para sostener el rumbo incluso en los momentos de dificultad. “No es solo porque estemos en semifinales. Es el trabajo desde el primer día, cómo gestiona los momentos complicados”, subrayó. Una forma de liderazgo que conecta con la propia evolución del dirigente, que admitió haber incorporado una máxima casi de manual tenístico: no reaccionar en caliente.

Perform

El cambio, por tanto, es doble: en el banquillo y en el palco. Un PSG menos impulsivo y un Al-Khelaifi más contenido, más cercano a la gestión estratégica que a la urgencia deportiva. No es casual que, en paralelo, su figura haya ganado peso como presidente de la European Club Association, donde se ha consolidado como uno de los interlocutores clave tras la fractura provocada por la Superliga.

Al-Khelaifi se alineó con la defensa del modelo actual del fútbol europeo y lanzó un mensaje directo contra cualquier intento rupturista que le llevó a un pacto con la contraparte que defendía el Real Madrid y Florentino Pérez. “No queremos una competición que rompa las ligas nacionales. Nos importan LaLiga, la Ligue 1, la Premier, la Bundesliga o la Serie A”, afirmó, dirigiéndose a Javier Tebas, que durante la jornada le advirtió de la pérdid de valor que está teniendo el campeonato galo.

"Cuatro o cinco" candidatos del PSG al Balón de Oro

También defendió con firmeza el nuevo formato de la Champions impulsado por la UEFA. Según explicó, el rediseño ha incrementado el atractivo de la competición, con más goles, más partidos relevantes y mayor interés global. “Desde el primer día hasta el último se vive como una final”, resumió. Una visión que encaja con su discurso global: más fútbol, más espectáculo y más conexión con los mercados internacionales.

Dembélé celebra su doblete contra el Liverpool / Adam Vaughan

El cierre de su intervención dejó espacio para las predicciones. Al-Khelaifi apuntó hacia el próximo Mundial con una idea clara: Europa parte con ventaja. Citó a Francia y España como selecciones especialmente fuertes, sin olvidar a potencias como Brasil o Argentina, pero deslizó que “probablemente” el título acabe en manos europeas, en línea con el momento competitivo que atraviesan sus grandes ligas.

Más abierto se mostró al hablar del Balón de Oro, donde dejó entrever la ambición del PSG de dominar también en el plano individual. “Tenemos cuatro o cinco jugadores que pueden ganarlo en los próximos años”, aseguró, vinculando directamente esas opciones al rendimiento en la UEFA Champions y al impacto del Mundial en el desenlace de la temporada. Sin señalar nombres concretos, sí lanzó un mensaje con cierta carga simbólica: el club no solo quiere competir por títulos colectivos, sino también volver a colocar a uno de los suyos en la cima del fútbol mundial.