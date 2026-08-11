Akliouche, un culé confeso en manos de Luis Enrique

Que el Paris Saint-Germain ha cambiado su 'modus operandi' desde que llegó Luis Enrique a París es más que evidente. Que Luis Campos está aprovechando este mercado para despachar a futbolistas que ya no entran en los planes del asturiano y reforzar el fondo de armario con piezas a un precio correcto y con un encaje muy definido, también.

Lucas Digne, experimentado lateral izquierdo de 33 años, ha sido el último en llegar. Procedente del Everton y por solo 7 millones de euros, vuelve a la que fue su casa para aportar algo distinto al carril de Nuno Mendes. Pero antes de Digne, el club ya presentó a un grandísimo fichaje: Maghnes Akliouche, un culé confeso que apunta a explotar del todo bajo la batuta de Luis Enrique.

Akliouche, la cara nueva del PSG: "Es un honor para mí fichar por este club" / PSG_Inside

El PSG y el asturiano iban detrás de la perla del AS Mónaco desde hace mucho tiempo. Él y Eliesse Ben Seghir eran dos de las últimas joyas que encandilaban al mundo desde el Principado, pero la carrera del actual jugador del Bayer Leverkusen se ha diluido muchísimo. Talento tiene, por un tubo, pero le faltan otras cosas esenciales para brillar en la élite del fútbol. Akliouche parece que sí las tiene.

A sus 24 años, ha dejado 50 millones de euros en las arcas del Mónaco para fichar por el gran 'coco' de Francia. Un salto competitivo importante, pero también una prueba exigente que deberá superar. En París saben que es un grandísimo jugador, pero vislumbran un importante crecimiento en un equipo repleto de estrellas.

Nacido en Tremblay-en-France en 2002, Maghnes Akliouche es un extremo derecho zurdo con raíces argelinas que destaca por su habilidad con el balón, su regate y visión de juego. Es uno de esos perfiles que gustan a Luis Enrique, con recursos en espacios reducidos, buen último pase y polivalencia. La temporada pasada marcó 7 goles y sirvió 11 asistencias en 43 partidos, sumando todas las competiciones.

El Barça lo tuvo controlado

Un jugador, Akliouche, que gustaba en el Barça, aunque nunca se dio un paso para explorar su llegada porque en el flanco derecho el cuadro culé tiene al mejor jugador posible, Lamine Yamal. De hecho, hace un tiempo se hizo viral un vídeo antiguo en el que el exjugador del Mónaco asegura: "Mi campeonato favorito es el español, por su estilo de juego. Además del Mónaco, me gustaría jugar en el Barcelona".

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Anécdotas aparte, el PSG se ha hecho con una de las grandes perlas de toda Francia y todo invita a pensar que en el Parque de los Príncipes puede alcanzar su 'peak'. Los próximos en llegar a la capital gala, salvo sorpresa, serán Mika Godts, Zion Suzuki y Ferran Torres.