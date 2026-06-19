Achraf Hakimi conocerá este viernes si va a juicio por violación

Achraf Hakimi, lateral derecho del PSG y de la selección de Marruecos, conocerá este viernes si el Tribunal de Apelación de Versalles lo envía a juicio por violación. La medida fue adoptada por un juez de instrucción a finales de febrero y posteriormente recurrida por el jugador.

Se le acusa de haber violado a una joven, que en ese momento tenía 24 años, a finales de febrero de 2023, y durante la audiencia celebrada en mayo ante la sala de instrucción, Hakimi pidió que se desestimaran todos los cargos en su contra.

Según explicó entonces una fuente policial, la denunciante afirmó haber conocido a Achraf Hakimi en enero de 2023 a través de la red social Instagram y se encontraron en persona en su domicilio después de usar un servicio de transporte con conductor solicitado por el propio defensor.

De acuerdo con su declaración, Hakimi la habría besado y tocado sin su consentimiento antes de agredirla sexualmente, según indicó la misma fuente tiempo atrás. La joven aseguró que consiguió apartarlo y precisó que una amiga, a la que había contactado por SMS, acudió después a recogerla.

Achraf Hakimi, la gran estrella de Marruecos / EFE

Hakimi fue imputado, quedó bajo control judicial y, finalmente, fue enviado a juicio en febrero. “Quiero justificarme. Quiero que la gente me crea”, aseguró entonces el futbolista.. Durante la audiencia, su abogada, Fanny Colin, sostuvo que “la acusación se basa únicamente en la palabra de una mujer, lo que dificulta todas las investigaciones”, y afirmó que la joven había “intentado ocultar a las autoridades judiciales varios mensajes intercambiados con una amiga, en los que planeaba ‘robar’ al señor Hakimi”. Contactada por la agencia AFP el jueves por la noche, la letrada rechazó hacer declaraciones antes de la vista pendiente.

También consultada por la misma agencia el jueves por la noche, la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, quiso “recordar simplemente que tres magistrados ya han considerado que existen pruebas suficientes para ordenar la comparecencia de Achraf Hakimi ante el tribunal penal departamental por violación”.

Jeanne, nombre ficticio de la denunciante, habló por primera vez con la prensa en un artículo publicado el jueves por la noche en 'Mediapart', en el que aseguró que desea “un juicio para defenderse y ser escuchada”. “Quiero justificarme. Quiero que la gente me crea”, añadió.

Por el momento, Hakimi está concentrado con los Leones del Atlas en el Mundial. Marruecos se enfrenta esta noche en Estados Unidos a Escocia, después de empatar ante Brasil en el partido del debut.