La (acertada) profecía de Luis Enrique con Mbappé y el PSG

El Paris Saint-Germain conquistó el sextete después de superar al Flamengo y proclamarse campeón de la Copa Intercontinental. Los hombres de Luis Enrique no estuvieron a su mejor nivel, y necesitaron que Safonov se vistiera de héroe en la tanda de penaltis con cuatro paradas para sumar un nuevo trofeo a su palmarés.

Este éxito refrenda la superioridad del equipo parisino durante el último año. El PSG cierra el año 2025 con un total de seis títulos: Champions, Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental. La única mancha en su historial fue la derrota en la final del Mundial de Clubes contra el Chelsea, que evitó que la gesta parisina fuera todavía mayor.

El PSG, campeón de la Copa Intercontinental / AP

Sin embargo, es incuestionable que la temporada del PSG ha sido un auténtico éxito. Y, en ese sentido, hay muchos nombres a destacar, aunque sin lugar a dudas hay que resaltar la figura de Luis Enrique. El técnico asturiano ha sido capaz de transformar a los parisinos en un auténtico equipo, con todo lo que conlleva este concepto.

Y tan solo hay que fijarse en los títulos logrados desde su llegada al PSG en 2023. En su primera temporada, todavía con Kylian Mbappé en el equipo, el conjunto dirigido por Luis Enrique levantó la Ligue 1, la Supercopa de Francia y la Copa de Francia. Sin embargo, en la asignatura de la Champions volvieron a suspender tras caer en las semifinales contra el Borussia Dortmund.

Kylian Mbappé y Luis Enrique, durante un entrenamiento con el PSG / @MovistarFutbol

La situación no parecía mejorar para el PSG en verano, ya que perdió a Mbappé, uno de los mejores jugadores del momento. Con su máxima estrella camino del Real Madrid, Luis Enrique sorprendió con unas declaraciones en las que dejó claro que serían aún mejor equipo sin el astro francés. "¿Creo que lo voy a mejorar el siguiente año? Sin ninguna duda. Porque el hecho de tener a un jugador (Kylian Mbappé) que se movía donde él quería, implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. ¡Todas, sin excepción!", señaló.

Y el tiempo le ha dado la razón. Sin Mbappé, el Paris Saint-Germain ha firmado el mejor año de su historia. Levantó la tan ansiada Champions League y conquistó un sextete difícilmente repetible. Pero, además, el equipo parisino ha llegado a mostrar un nivel muy alto, enamorando al mundo del fútbol con su estilo y valentía sobre el terreno de juego. Luis Enrique volvió a acertar con su profecía.