El PSG volverá a tirar la casa por la ventana: Kroupi Jr. y Yan Diomande en la mira y tres estrellas, en serio peligro

El gen competitivo de este Paris Saint-Germain es otra cosa. Solo hace falta escuchar - o leer - el pronóstico de Ousmane Dembélé en el Campo de Marte, la gran explanada ajardinada a los pies de la Torre Eiffel, ante más de 100.000 hinchas, en el inicio de los festejos de la reválida de la corona europea: "Volveremos el año que viene con la tercera".

Lo tiene clarísimo, vaya. El conjunto parisino es el rival a batir y demostró, por segundo año consecutivo que, jugando al fútbol, no hay equipo que le tosa. La marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid fue ajena a Luis Enrique, pero abrió la veda: se acabó jugar para una constelación de estrellas. El del asturiano sería un equipo de autor.

Dicho y hecho. Nasser Al-Khelaïfi decidió darle las llaves del proyecto y, en plena sintonía con Luis Campos, tendría plenos poderes para hacer y deshacer a su antojo. Gracias a los petrodólares, la entidad capitalina continuó tirando la casa por la ventana para satisfacer las necesidades de Lucho.

Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi y Luis Enrique, en la celebración de la Champions League del PSG en Budapest / ANNA SZILAGYI / EFE

Un equipo de autor de 821 millones

Al exculé, de quien ya piden una estatua en la ciudad del amor, se le concedieron todos y cada uno de sus deseos. No salieron baratos, pero sí rentables. En estas tres temporadas de Luis Enrique al mando de las operaciones, los capitalinos han invertido 821 millones en incorporaciones, con Kvicha Kvaratskhelia como futbolista más caro. El Nápoles recibió 80 millones de euros por 'Kvaradona'.

Por ahora, eso sí, no se alcanzaron las tres cifras que si se sobrepasaron antaño con Neymar Jr. y Mbappé. Randal Kolo Muani, ahora en el Tottenham, costó la friolera de 95 millones, convirtiéndose en la tercera más incorporación más cara de su historia. Pero, ¿cuántos fichajes realizó el PSG desde la llegada de Lucho? 24. 17 de ellos figuran en plantilla.

Todos los fichajes del PSG desde la llegada de Luis Enrique 2023 Milan Škriniar (Inter de Milán) – Libre – 06.07.2023

Marco Asensio (Real Madrid) – Libre – 06.07.2023

Manuel Ugarte (Sporting CP) – 60,00 M€ – 07.07.2023

Kang-in Lee (Mallorca) – 22,00 M€ – 08.07.2023

Lucas Hernández (Bayern Múnich) – 45,00 M€ – 09.07.2023

Cher Ndour (Benfica B) – Libre – 12.07.2023

Xavi Simons (PSV Eindhoven) – 4,00 M€ – 18.07.2023

Arnau Tenas (Barça Atlètic) – Libre – 30.07.2023

Gonçalo Ramos (Benfica) – Cesión – 07.08.2023

Ousmane Dembélé (FC Barcelona) – 50,00 M€ – 12.08.2023

Bradley Barcola (Lyon) – 45,00 M€ – 31.08.2023

Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) – 95,00 M€ – 01.09.2023 2024 Gonçalo Ramos (Benfica) – 65,00 M€ – 01.01.2024

Lucas Beraldo (São Paulo) – 20,00 M€ – 01.01.2024

Gabriel Moscardo (Corinthians) – 20,00 M€ – 25.01.2024

Matvey Safonov (Krasnodar) – 20,00 M€ – 01.07.2024

João Neves (Benfica) – 65,92 M€ – 05.08.2024

Willian Pacho (Eintracht Frankfurt) – 40,00 M€ – 09.08.2024

Désiré Doué (Stade Rennes) – 50,00 M€ – 17.08.2024 2025 Khvicha Kvaratskhelia (Nápoles) – 80,00 M€ – 17.01.2025

Renato Marin (Roma) – Libre – 17.07.2025

Lucas Chevalier (Lille) – 40,00 M€ – 09.08.2025

Ilya Zabarnyi (Bournemouth) – 63,00 M€ – 12.08.2025 2026 Dro Fernández (FC Barcelona) – 8,20 M€ – 26.01.2026 *En negrita, los jugadores que forman parte de la plantilla. Moscardo está cedido en el Braga.

La planificación de la 2026/27 se cuece a fuego lento en los despachos. Actuará, por primera vez en tres años, sin restricciones económicas del 'fair play' financiero estipulado por la UEFA. Lo permitirá la reducción de un 55% en la masa salarial.

Promesas de 100 millones

El PSG fijó su atención en uno de los futbolistas más cotizados del momento: Yan Diomande. La revalorización del ex del Leganés ha sido, simplemente, bestial. El RB Leipzig se niega a aceptar ofertas inferiores a 100 millones de euros por el marfileño, adquirido este verano por apenas 20 'kilos'.

El ex del conjunto pepinero es un extremo izquierdo explosivo y regateador. Su irrupción ha sido una bendición para un fútbol en el que escasean futbolistas de sus características: descaro, uno contra uno, manejo de ambas piernas... En fin, que está capacitado para dar el salto a un grande.

Yan Diomande, futbolista del RB Leipzig / EFE/FILIP SINGER

El Liverpool, sin embargo, también sigue de cerca su situación y, tal y como contamos en SPORT hace unos días, el marfileño se empezaría a decantar por la oferta proveniente de Anfield. La marcha de Salah deja un vacío por llenar en la delantera.

Hay más. 'L'Équipe' cuenta que Éli Junior Kroupi, el diamante que pulió Andoni Iraola, gusta mucho en la secretaría técnica parisina. Seguiría la política de fichajes que ya trazó en el pasado el club parisino con las incorporaciones de Bradley Barcola o Désiré Doué. Talento nacional. Tanto él como Diomande entran en esa idea de apostar por jugadores jóvenes que irrumpen en el fútbol europeo, pero que todavía no se han convertido en estrellas.

Junior Kroupi celebra su golazo al City / @juniorkroupi22

Kroupi Jr., a sus 19 años, cerró su primera campaña en Inglaterra con 13 goles en su casillero en los 33 encuentros. Ningún adolescente ha marcado más goles en su año debut en la Premier League. Venía de anotar 23 dianas en el Lorient. Con los 'cherries' actúa de segunda punta, justo por detrás de Evanilson, la referencia ofensiva de los 'cherries'. Cae en banda, recibe entre líneas, conduce para fijar y superar rivales, tiene un gran uno contra uno... y un magnífico disparo.

Tiago Pinto, director ejecutivo del Bournemouth, salió al paso de los rumores que lo vinculaban en Barcelona semanas atrás y lo declaró intransferible: "No venderemos a Kroupi ni siquiera si Barcelona o Liverpool ofrecen 100 millones de euros".

En la recámara aparece Maghnes Akliouche, del Mónaco, un perfil que tantea la dirección deportiva parisina de cara a reforzar la plantilla y completar un tridente que asusta.

Ventas aseguradas

Antes de entrar, dejen salir. Una norma del transporte público que de bien seguro se aplicará en París. Kang-in Lee y Gonçalo Ramos tienen todos los números de ser las ventas estivales del Paris Saint-Germain. Ni el uno ni el otro cuenta con la confianza de un Luis Enrique que, en el caso del luso, ha optado por jugar sin una referencia clara arriba en lugar de con un '9' al uso. Llegó a cambio de 65 millones - y 15 variables - y el club espera recuperar parte de la inversión realizada en 2023.

Goncalo Ramos del PSG, durante el encuentro ante el Lille / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El surcoreano tampoco ha entrado demasiado en los planes del asturiano y, según afirma Fabrizio Romano, desea salir en busca de un destino en el que se le garantice protagonismo. El periodista especializado en fichajes añade que la situación de Chevalier también deberá tenerse en cuenta.

Bradley Barcola, desplazado del tridente desde el fichaje de Kvaratskhelia y la consolidación de Doué, ya tanteó una posible transferencia en 2025, pero Luis Enrique frenó su venta. Sería el gran damnificado si se produjese la llegada de un extremo.

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El joven meta fue visto como el relevo de Donnarumma, pero su rendimiento no fue el esperado y Lucho apostó por Safónov y, desde finales de año, no se ha movido del once inicial.