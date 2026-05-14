El PSG viste a la moda con Labubus en sus camisetas

El PSG conquistó un nuevo campeonato en la Ligue 1 y lo hizo luciendo a la moda, estrenando una nueva decoración en los dorsales de sus camisetas, en los que figuran los populares Labubus, causando asombro y sensación entre los seguidores del club parisino.

Los simpáticos personajes que se asomaban entre los números son muñecos de peluche chinos que han estado de moda a nivel internacional desde hace un par de años y principalmente son utilizados como llaveros para bolsos o mochilas.

Esta colaboración forma parte de lo que el club definió en un comunicado como "su deseo por fortalecer su posicionamiento en la intersección entre deporte, moda y cultura contemporánea, mientras continúa con su alcance internacional".

Para reforzar aún más lo anunciado, el debut de estos dorsales se hizo utilizando la quinta equipación, que es también una colaboración con la marca Jordan -- que pertenece a Nike, con quien el club tiene contrato -- , la cual también ha trascendido el deporte y se ha ganado un lugar en la cultura de la moda.

¿Por cuánto se venden?

Las camisetas con estos dorsales ya se encuentran a la venta en la tienda del equipo y tienen un coste de 149,99 € en su versión Stadium, mientras que la versión Match -- la que utilizan los jugadores -- se vende por 199,99 €.

En ambos casos se trata de un aumento sustancial, pues la camiseta con el dorsal común se vende por 121,99 € y 159,99 €.

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Por el momento, el club no ha manifestado si volverá a utilizar estos dorsales especiales, pero por lo pronto le ha traído fortuna en el partido en el que la ha utilizado, venciendo (0-2) al Lens para hacerse con el título de la liga francesa.