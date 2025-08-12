PSG - Tottenham de la Supercopa de Europa: horario y dónde ver la final

París Saint-Germain y Tottenham Hotspur se juegan el primer título oficial de la temporada con la final de la Supercopa de Europa 2025. La final entre el campeón de la Champions League, el PSG, y el de la Europa League, el Tottenham, se disputará en el Estadio del Udinese, en la región italiana del Friuli el miércoles 13 de agosto desde las 21:00 horas locales (CET).

El PSG llega a este partido tras vencer en la final de la Liga de Campeones al Inter de Milán con un contundente 5 a 0. Además, este verano, el equipo de Luis Enrique ha disputado el Mundial de Clubes en Estados Unidos, perdiendo la final ante el Chelsea de la Premier League.

Por su parte, el Tottenham se clasifica como campeón de la UEFA Europa League, alzando su primer título europeo en muchos años tras vencer el Manchester United por 1 a 0 en la final en San Mamés el pasado mes de mayo.

Los ingleses participan por primera vez en esta competición, mientras que los franceses jugaron en 1996, con una dura derrota global de 9-2 ante la Juventus, lo que supone la mayor goleada registrada en la historia de la Supercopa.

El club parisino anhela consolidar su dominio continental tras la histórica Liga de Campeones y comenzar la temporada con otro título, afirmando su estatus de potencia europea. Para el Tottenham, es una oportunidad dorada de sumar otra gloria continental y hacerlo bajo una nueva dirección técnica: Thomas Frank, que ha sustituido a Ange Postecoglou, lo que añade un plus de transición y desafío. Además, el equipo afronta ausencias importantes como las de James Maddison (lesión de rodilla) y Heung-Min Son (tras su salida al MLS), lo que podría complicar su planteamiento ofensivo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PSG - TOTTENHAM

El encuentro entre el PSG y el Tottenham en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, se disputará el miércoles 13 de agosto desde las 21:00 horas locales (CET).

En España, el partido se podrá ver a través de Movistar+ y M+ Liga de Campeones.

